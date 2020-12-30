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中澳貿易戰重創澳洲經濟 增長恐永不重返疫前水平

經濟脈搏 12:03 2020/12/30

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中澳貿易戰重創澳洲經濟 增長恐永不重返疫前水平

美媒12月29日報道，英國經濟研究公司凱投宏觀的資深經濟學家蒂埃利安（Marcel Thieliant）發報告，講述關於中國採取的貿易制裁會給澳洲經濟造成多大衝擊，他認為澳洲的經濟增長可能「永不會」重返疫情爆發前水平，此外中國有可能會對更多澳洲商品採取限制措施。他也認為，鐵礦石出口或不受影響。

據美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，蒂埃利安在報吿指出，中國是澳洲最大的貿易伙伴，在2019年至2020年間，中國佔澳洲商品出口的39.4%，服務出口的17.6%，而目前那些處在「火線」上的澳洲商品與服務總價值佔澳洲對華出口近四分之一。

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報告指出，如果北京繼續對澳洲更多商品徵收關稅，那麼澳洲國內生產總值（GDP）可能會萎縮至2.8%。報吿還指出，在中澳兩國貿易緊張局勢不斷升級的大背景下，中方可能會對黃金以及氧化鋁等澳洲商品採取限制措施，屆時即使新冠肺炎疫情結束，澳洲的經濟增長也可能「永遠不會」重返疫情爆發前的水平。

鐵礦石出口或不受影響

不過，報告認為鐵礦石出口可能不會受到影響，原因是中國近60%的進口鐵礦石來自澳洲並且對其需求量較大。

中方現已對澳洲輸華大麥徵收80.5%的反傾銷與反補貼稅，對澳洲輸華葡萄酒徵收臨時反傾銷稅以及對澳洲牛肉、龍蝦、煤炭，原木等商品施加不同程度的進口限制等。

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責任編輯：游昊雲

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