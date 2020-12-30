中國抵制澳洲木材  澳洲幾千工人快失業了！

中澳關係緊張前所未有，中國接連運用貿易手段反制澳洲。澳洲廣播公司（ABC）報道，隨著中國擴大了對澳洲林木產品的禁令範圍，南澳州和塔斯曼尼亞州已經流失了100多個伐木業崗位。在南澳州的「綠三角」地區已有150多名工人失業。澳洲林業最終恐有數千人失業。

澳洲林業產品協會（AFPA）首席執行官漢普頓（Ross Hampton）警告稱，如果木材禁令問題得不到解決，全國將有數千個工作崗位受此威脅。在澳洲，林業是一個總價值240億澳元、折合1423億港元的行業，如果這個問題得不到解決，很大一部分業務可能會面臨風險。

為了緩解這種窘境，近日澳洲政府為木材行業提供了7000萬澳元（折合近4.2億港元）的資金，幫助他們尋找新的市場。但澳洲林業產品協會對於這筆資金抱消極態度，指出中國是全球紙漿木材的主要買家，失去了最大買家的眷顧，「這不太可能成功」。

失了最大顧客 澳洲政府紓困措施難救業者

中國海關總署通過其微信公眾號「12360海關熱線」在12月24日發佈通知，宣布為防止有害生物傳入，保護中國農林業生產和生態安全，決定暫停澳洲新南威爾士州、西澳州原木進口。

此前，海關總署在7日曾經發佈公告，宣布12月3日起暫停進口澳洲塔斯曼尼亞州和南澳州原木。

公告指出「上海、寧波、廈門、青島海關又在進口澳洲塔斯曼尼亞州、南澳州原木中截獲活的林木害蟲」，要求「各海關暫停受理2020年12月3日（含）後啟運的澳洲亞塔斯馬尼亞州、南澳州原木報關」，並說明此舉是為了「防止有害生物傳入，保護中國農林生產和生態安全」。

而在幾周前，中國海關總署先後於10月31日和11月11日宣布暫停從昆士蘭州和維多利亞州進口原木，原因是在木材中檢出活的林木害蟲。

澳媒ABC指出，澳洲對國際貿易依賴較大，尤其是與中國、日本及美國等國家。澳洲95%的出口木材銷往中國。自中方發佈相關禁令以來，原本嚴重依賴中國市場的塔斯曼尼亞州木材行業，感受到強大壓力。該州林業產品協會人員表示，塔斯曼尼亞州已經失去了多達100個工作崗位。

塔斯曼尼亞州林業受重創 業者叫苦連天

澳洲報紙《代言者（Advocate）》稱，塔斯曼尼亞州自由黨參議員兼林業和漁業部助理部長喬納森（Jonathon Duniam）表示，他正在與林業行業「密切接觸」，並在「各個層面」開展工作，以儘快找到解決這一問題的辦法。

他說。「澳洲生產世界級的木材，我們致力於幫助出口商拓展新的市場」。報道稱，澳洲貿易部長傑里米·洛克利夫（Jeremy Rockliff）表示，塔斯曼尼亞州政府正在「非常非常密切地」關注中國木材禁令的情況，並與聯邦政府就此事進行「定期聯繫」。

洛克利夫說，「我們需要盡一切努力解決目前的爭端，這樣我們就可以支持我們所有的出口商個體與中方恢復良好的、強有力的業務關係。同時，使我們的市場多樣化也非常重要。」



責任編輯：鄧國強