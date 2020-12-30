環時民調：八成人認為中國形象提升 戰狼外交是必要姿態

▲ 環時民調指，中國的國際形像持續提升

2020年對中國而言無疑是多事之秋，與美國、印度、澳洲等關係急轉直下，與歐洲多國的關係也出現變化。官媒《環球時報》今日（30日）發表年度民調指，近八成受訪者認為中國的國際形像有所提升，主要原因是有效控制住新冠肺炎疫情、帶動全球經濟發展、以及履行了大國責任；逾七成人認為「戰狼外交」是中國該有的姿態，維護了國家的榮譽，有兩成更認為中國仍不算強硬。

這個名為「中國人看世界」的年度民意調查，是自2006年以來第15次舉辦，採用會員邀約的在線問卷填答方式，訪問了北京、上海、廣州、深圳、成都、瀋陽、青島、天津、西安、武漢、鄭州等16個城市的市民，最終取得有效問卷1945份。

國際形象愈來愈好，戰狼外交是必要姿態

▲ 多數受訪者認為「戰狼外交」有必要

在「中國近年來的國際形象發生了怎樣的變化」一項中，77.9%受訪者給予積極評價，認為中國近年來國際形像有所提升；8.9%認為保持不變；只有6.6%認為變差。至於國際形像變好的原因，72.6%認為是有效控制住了新冠肺炎疫情，65.6%認為是帶動全球經濟、63.9%認為是與全球多數國家保持良好外交關係，63.4%認為是履行了大國國際責任與義務。

與去年不同的是，在 西方輿情質疑中國搞「戰狼外交」的情況下 ，今年首次問到民眾對此的看法， 71.2%受訪者認為「戰狼外交」是中國該有的外交姿態，其中 ，又有47.9%認為中方對有關「戰狼外交」的回應足夠強硬，23.3%表示不算強硬；4.5%的受訪者認為外交部的回應比較強硬，應該收斂一些，另有在2.9%的受訪者看來，外交部的回應太強硬了，需要收斂。

至於最喜歡哪個國家，61.3%受訪者選擇中國。排在第二名 的是日本，但只有2.6%、其次分別為德國2.5%、瑞士2.5%、法國2.3%。 從2010年至今年，美國被受訪者選為最喜愛國家的比例從7.5%下降至不足2%。

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中美關係依舊最重要，但正被他國取代

▲ 逾三成人認為「中國與俄羅斯的關係」最重要

在「 對中國影響最大的雙邊關係」一項中，47.5%受訪者認為是「中國與美國的關係」，比例位居第一；33.8%的受訪者選擇「中國與俄羅斯的關係」，居第二位；排在第三位的是提及率為27.7%的「中國與歐盟的關係」。 對比歷年數據，中美關係連續15年被受訪者視為對中國影響最大的雙邊關係。但選擇這選項的比例是歷年來最低，此前最低的數字是2018年的63.5%。

從近三年的數據來看，受訪者逐漸將眼光放至全球，更多地關注中國與發展中國家之間的關係。 認為中國與東南亞國家關係對中國影響力最大的受訪者比例從2018年的6.9%上升至今年的14.8%；認為與拉美國家關係對華影響力最大的受訪者比例，從去年的1.6 %上升至6.3%；印度近兩年的「存在感」也逐漸提高，有6.7%將中印關係視為對華影響力最大的雙邊關係。

中國外交學院教授李海東表示，2019年，美國發動貿易戰幾乎每天都佔據媒體國際新聞報導頭條，很自然地影響到中國人的想法，讓中美關係的重要性在民眾腦海中大大提升。 不過，經過這兩年中美之間的一系列博弈，很多中國人發現美國的貿易戰和其他霸凌舉動所產生的影響十分有限，因此對「美國對中國真的那麼重要嗎」的質疑聲也變大了。

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討厭特朗普，中國在博弈中將處於優勢

▲ 討厭特朗普是國內的主流民意

談到對美國的各方面觀感， 65.6%、53.2%和46.9%受訪者選擇了「討厭特朗普政府」、「討厭美國軍隊」和「討厭美國媒體」，遠高於喜歡這三者比例。對於美國影視作品、電子產品、體育聯盟，以及學術機構，選擇喜歡的受訪者比例分別是49.9%、43.3%、39.0%和36.3%，遠多於選擇討厭的人，數據顯示中國人對美國的看法是客觀和務實的。

在「中美關係是否會陷入新冷戰」一項中，28.4%受訪者認為可能發生、也可能不發生，另有16.3%認為陷入新冷戰可能性較小，18.6%的受訪者認為可能性較大，12.0%的人認為已經開始。上述受訪者普遍對中國的實力頗有信心，72.1%對於中國在中美較量中力量的顯著增長表示認可，26.3%認為美國處於優勢，42.1%對中國的優勢地位展現了充分自信。

在 「拜登執政後，對中美關係將會產生甚麼影響」一項中 ，31.7%受訪者認為拜登就任會為中美關係帶來轉機；28.5%持消極態度，另有39.8%表示說不清。但普遍逾四成人認為中美在 應對疫情、經貿領域、環境保護等方面可加強合作。

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與西方民調結果大相徑庭，環時這樣評論

▲ 中國派出專家到海外協助防疫

調查結果與西方的一些民調結果完全相反，比如美國皮尤研究中心此前調查稱，新冠大流行加劇了西方發達國家對中國的不信任和負面看法。 中國外交學院教授李海東表示， 西方部分媒體和政客用「放大鏡」看待中國的不足，甚至進行抹黑與污衊，對許多不太了解中國的西方民眾產生了一定影響，「 但無論西方怎麼質疑，中國在抗疫和援助他國方面做得很好，這是一個事實」。

李海東提醒道，在與西方國家交流時，中國應該把那些對華抱有極端偏見的政客和用理性客觀方式看待中國的人士分開，西方部分政客對中國的污名化並不符合歐美國家大部分民眾的利益。

中國社科院美國研究所研究員呂祥表示，西方國家部分政界和媒體人士對所謂中國「戰狼外交」的責難，實際上是他們在自身抗疫失敗的局面中為自己找回面子的無聊說法。他們 能舉出的例子，都是中國外交部門對一些毫無底線的攻擊、抹黑和謾罵做出回擊、說明事實真相，「 民眾對中國外交部表態的認知，從側面印證我國外交政策是得民心、順民意的」。

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責任編輯：陳建錫

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