【新冠肺炎】鍾南山：冬季內地不會大爆發　元旦春節無需禁出行

近期內地多地又出現本土新冠疫情，中國工程院院士鍾南山29日（周二）表示，內地在冬季不會出現疫情大規模爆發。他也認為，沒必要禁止內地民眾在元旦和農曆新年出行。

央視報道指，鍾南山表示，內地已經形成有效、嚴密的防控，可能存在散發病例，但不會有大規模疫情。鍾南山又指，新冠病毒由「物傳人」，有多大濃度會傳染、怎麼傳染及消毒，這些問題仍需攻關。

對於元旦、春節即將到來，是否需要禁止出行？鍾南山表示，在內地沒必要禁止出行，不過不鼓勵去國外，也不要去內地已被列為中風險的地區。他並強調出行要注意三點：戴口罩、勤洗手，以及保持距離。

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鍾南山又表示，多個國家證明內地的疫苗安全有效，具有保護性，要比較哪一種疫苗較好，目前為時尚早，除了看保護性之外，也要看性價比、副作用等，運輸及儲存方式也都要考慮。現在國外使用的疫苗以及內地的全病毒滅活疫苗都是安全有效。

國藥疫苗保護效力為79.34%

其中，國藥集團中國生物北京公司今公布，新冠病毒滅活疫苗Ⅲ期臨床試驗期中分析數據，保護效力為79.34%，達到世界衛生組織、國家藥監局的標準要求。目前，國藥集團中國生物北京公司已正式向國家藥監局提交附條件上市申請。

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責任編輯：游昊雲

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