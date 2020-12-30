【神州快訊】北京石景山90項重點任務推動兩區建設

從北京市石景山區獲悉，該區正加緊制定出台落實北京國家服務業擴大開放綜合示範區和自由貿易試驗區建設的實施方案。未來幾年，石景山區將推進90項重點任務，促進地區開放升級。預計「十四五」時期，石景山區實際利用外資年均增長將達10%左右、年均利用外資規模約4.7億美元。

為加速吸引儲備和實施一批示範項目，石景山區將採用「目標企業－儲備項目－落地項目」一條龍項目推進和服務模式，加強對企業全流程服務。同時，大力優化人才服務體系，對境外人才給予出入境便利和生活、創新創業、科研申請等全方位保障，推動國際學校、國際醫院、國際社區建設，擴大「類海外」生活服務供給。

目前，石景山區已成立建設國家服務業擴大開放綜合示範區工作領導小組，形成了專門工作推進隊伍和工作網絡體系。全區通過清單化管理模式，初步安排首批任務清單，梳理涉及人才、行業培育等方面12項配套政策，區內超過280萬平方米的載體資源也將重點瞄準包括GaWC榜單企業、行業500強在內的行業頭部企業開展招商。

石景山區相關負責人表示，預計到2025年，石景山區將聚集一批具有創新引領性的示範項目，形成一批可複製推廣的改革經驗，探索適應並引領行業規則制定的制度成果，初步形成結構合理、特色鮮明的開放型服務經濟發展新格局。

（特約）