【神州快訊】北京城市副中心舉行「我看副中心變化」新聞發布會

12月29日，北京城市副中心舉行「我看副中心變化」新聞發布會。此次坐在主席台的9位新聞發言人，既有活躍在副中心一綫的全國勞動模範，也有在副中心揚帆起航的企業代表，還有親歷副中心日新月異變化的居民，分別講述對副中心寄予的美好憧憬。

北投集團通州分公司副總經理張傑發布會上透露，「從2015年被派到副中心工作至今，深切感受到5年來這里發生的翻天覆地的變化——荒地變成高樓林立的辦公區，停產多年的工廠變成休閒公園，逐漸落寞的運河變成了遊船穿行的美景……」

他表示，征拆工作時效性非常強，容不得半點拖延，最怕審批周期長，影響工作進度，拖延整個項目周期。今年，北京市向副中心下放了一大批市級權力，原本最長3個月的審批事項，現在1周內就能全部辦完；政府還在副中心推行了「一會三函」工作模式，極大簡化了手續，提高效率。

特斯聯科技集團北京分公司總經理趙立介紹了副中心優越的營商環境、良好的產業政策對企業的吸引力。「當時，面對一系列紛繁複雜的落戶政策、文件和流程，我們一時間有點手忙腳亂。就在這時，副中心第一時間為我們指定了『企業服務管家』。在『企業服務管家』的引導下，我們僅用1天就完成了工商登記註冊手續，大大縮短了落戶的時間。」

（特約）