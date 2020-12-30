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A股大漲逾1% 深指創指突破2015年以來高位

經濟脈搏 16:35 2020/12/30

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今年倒數第二個交易日，A股三大指數大漲逾1%，創指、深指均突破前期高位，創下自2015年以來最高收盤水平。

截止收盤，滬指報3414.45點，漲1.05%，成交額為3775億元（人民幣，下同）；深成指報14201.57點，漲1.66%，成交額為4695億元；創指報2900.54點，漲3.11%，成交額為1654億元。

三大指數全日走強，個股漲多跌少，賺錢效應一般，滬深兩市逾2000隻個股錄得上漲。從盤面上看，白酒、有色鈷、煤炭板塊漲幅居前，通信、紡織、特高壓板塊逆市跌幅居前。

A股三大指數大漲 深指創指突破2015年以來高位

【A股脈搏】人行持續千億淨投放 A股造好深指重上萬四點

【A股】人行進行百億逆回購 滬指創2018年2月來新高後倒跌

展望後市，巨豐投顧認為跨年行情方興未艾，宏觀經濟向好是股市的最大支撐，而流動性和市場情緒則對行情有所制約。其中昨日領跌的熱門板塊更全線回歸，創業板指數創出年內新高。

因此，分析相信A股市後將在高位震蕩，但指數風險不高，建議投資者把握板塊輪動機會，中線逢低關注新能源、鋰電池材料，短線關注低估藍籌股（銀行、保險、券商）和超跌反彈機會。

人民幣漲不停 中國出口企業緊急結匯減損失

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【拜登當選】在岸人民幣大升487點 續創28個月新高 滬指收升近2%

責任編輯：游昊雲

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