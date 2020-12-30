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澳洲議員煽對中國開戰 被笑包你全軍覆沒（組圖，有片）

國情動向 18:45 2020/12/30

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澳洲議員煽對中國開戰 被笑包你全軍覆沒

中澳關係低入歷史低谷，中國因不滿澳洲在疫情調查、地緣政治的舉動，先後抵制澳洲煤碳、紅酒、龍蝦、牛肉及木材等多種商品。澳洲部份政客倡議還擊，參議員、原陸軍少將莫蘭（Jim Molan）聲稱，澳洲軍隊必須準備與中國開戰。這一鼓吹戰爭的言論，卻引起巨大爭議，澳洲本土一些網民也不賣帳，指如沒有美國支撐，澳洲軍隊一個內內必全軍覆沒。

澳洲自由黨的莫蘭地時間29日接受澳洲媒體7News節目採訪時，告訴主持人，他擔憂中澳之間「令人生厭的貿易爭端」升級為軍事衝突。他隨後更揚言，中國已經做好了「開戰的準備」，所以澳政府應為「最壞的情況」做打算。

中國媒體「觀察者網」跟進報道，指身為前軍方高官的莫蘭，在對中國問題上一直以來十分激進。在2018年當選參議員後，他不止一次公開煽動澳聯邦政府與中國「開戰」。

內媒力數澳洲輿論「好戰」言論

例如，2018年5月，他曾在南海問題上，暗指西方爭奪控制南海的鬥爭已經輸了，「除全面戰爭」，沒有什麼方法，能夠把中國軍隊從被他們加強軍事部署的島嶼逐出。

「觀察者網」又指，除莫蘭等政客外，澳洲媒體、以及澳洲著名強硬派智庫澳洲戰略研究所（ASPI）也似在煽動「對華戰爭」。

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當中，7News的官方推特28日發文稱，由於擔心與中國發生軍事衝突的可能性越來越大，聯邦政府內部呼籲制定國家安全戰略；一些專家認為，中國「正在為戰爭做準備」，並警告國防軍嚴陣以待。「7 News」此處提及的專家就包括ASPI執行主席詹寧斯（Peter Jennings）。

但「觀察者網」指，儘管政客和媒體頻繁鼓吹戰爭，但在7 News的推文評論區，澳洲網友卻很清醒；有人給上述政客潑冷水，直言：

我們的國防力量沒有機會對抗中國。如果中澳開戰，如果我們沒有得到美國和其他國家的幫助，那我們的軍隊在一個月內就會全軍覆沒。

更有網友將鼓吹戰爭的政客稱為「戰爭販子」，質疑他們收了美國軍工企業的錢。

責任編輯：鄧國強

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