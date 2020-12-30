歷時7年！中國歐盟宣布完成中歐投資協定談判

中美角力之際，歷時7年的中歐投資協定談判完成。官媒報道，中歐領導人今日（30日）共同宣布如期完成中歐投資協定談判。

央視新聞報道，國家主席習近平今晚在北京同默克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）、歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）舉行視頻會晤。

習：展現中國對外開放決心

習近平強調，中歐投資協定展現了中方推進高水平對外開放的決心和信心，將為中歐相互投資提供更大的市場准入、更高水平的營商環境、更有力的製度保障、更光明的合作前景。

習近平並指，中歐投資協定將有力拉動後疫情時期世界經濟復甦，促進全球貿易和投資自由化便利化，增強國際社會對經濟全球化和自由貿易的信心，為構建開放型世界經濟作出中歐兩大市場的重要貢獻。

習近平指，2021年即將到來，中歐作為全球兩大力量、兩大市場、兩大文明，應該展現擔當，積極作為，加強對話，增進互信，深化合作，妥處分歧，攜手育新機、開新局。協調抗疫行動，共促經濟復甦，對接發展戰略，加快綠色發展，推動多邊合作。

彭博社早先報道，中國在今次協定作出讓步，包括改善航空運輸服務等行業的准入條件，進一步開放新能源汽車、雲計算服務、金融服務和醫療健康等領域以及禁止強制技術轉讓等。

歐盟則承諾維持對中國投資的既有開放程度，並對能源批發和零售市場及可再生能源市場加大開放。

中歐投資協定仍需達成法律文本並經歐洲議會批准，過程或持續到2021年下半年。

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責任編輯：蒯宇澄

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