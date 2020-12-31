內地12月製造業PMI微降至51.9 保持穩步復甦勢頭

▲ 12月製造業PMI微降至51.9，官方指保持穩步復甦勢頭

國家統計局今日（31日）公布12月中國製造業採購經理指數（PMI）為51.9%，較11月回落0.2個百分點，符合市場預期。官方解讀指，四季度製造業復甦步伐有所加快，總體保持穩步恢復的良好勢頭，景氣度處於年內較高水平，產需兩端繼續改善、進出口指數連續四個月保持擴張、高技術製造業引領作用持續顯現是主要特點。

大、中型企業 PMI 均為 52.7% ，繼續運行在 52.0% 及以上的景氣區間；小型企業 PMI 為 48.8% ，低於上月 1.3 個百分點，降至榮枯線以下。 本月小型企業中反映原材料成本、物流成本和勞動力成本高的比例分別較上月上升 5.0 、 4.6 和 1.5 個百分點，小型企業運營成本有所增加，盈利空間受到一定程度擠壓。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指，本月主要特點有幾個：

產需兩端繼續改善

生產指數和新訂單指數分別為54.2%和53.6% ，按月回落0.5和0.3個百分點，但均為年內次高點，且兩者差值繼續縮小，製造業保持較好增勢，產需關係更趨平衡。在調查的21個行業中，分別有18個和17個行業的生產指數和新訂單指數位於擴張區間，其中黑色金屬冶煉及壓延加工、通用設備、專用設備、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業兩個指數均高於56.0% ，相比上月有不同程度上升，行業增長動能增強，生產活動加快。

進出口指數連續四個月保持擴張

新出口訂單指數和進口指數分別為 51.3% 和 50.4% ，按月回落 0.2 和 0.5 個百分點，繼續位於景氣區間。 調查結果還顯示，出口企業生產經營活動預期指數連續 8 個月回升，達到全年高點，製造業出口企業對市場發展信心不斷增強。

高技術製造業引領作用持續顯現

今年以來，高技術製造業 PMI 始終高於製造業總體，本月為 55.8% ，按月回落 0.4 個百分點，但仍為年內次高點。 其中，生產指數、新訂單指數和從業人員指數分別為 59.3% 、 58.2% 和 52.6% ，高於製造業總體 5.1 、 4.6 、 3.0 個百分點，表明高技術製造業產需兩旺，用工需求持續增長，對製造業總體復甦的帶動較為顯著。

價格指數升至全年高點

近期部分大宗商品價格持續攀升，加之市場需求繼續回暖，推動製造業原材料採購價格和產品銷售價格加速上漲，本月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為 68.0% 和 58.9% ，高於上月 5.4 和 2.4 個百分點，均為全年高點。 從行業情況看，石油加工煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等上游行業的兩個價格指數均高於 70.0% ，比按月顯著上升。 原材料價格快速上漲加大了企業成本壓力，本月反映原材料成本高的企業佔比為 49.4% ，為近兩年高點。

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責任編輯：陳建錫