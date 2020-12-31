  • 11°C
香港時間 : 20201231日 (四) 11:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地12月製造業PMI微降至51.9 保持穩步復甦勢頭

經濟脈搏 10:46 2020/12/31

分享：

12月製造業PMI微降至51.9，官方指保持穩步復甦勢頭

國家統計局今日（31日）公布12月中國製造業採購經理指數（PMI）為51.9%，較11月回落0.2個百分點，符合市場預期。官方解讀指，四季度製造業復甦步伐有所加快，總體保持穩步恢復的良好勢頭，景氣度處於年內較高水平，產需兩端繼續改善、進出口指數連續四個月保持擴張、高技術製造業引領作用持續顯現是主要特點。

大、中型企業PMI均為52.7% ，繼續運行在52.0%及以上的景氣區間；小型企業PMI48.8% ，低於上月1.3個百分點，降至榮枯線以下。本月小型企業中反映原材料成本、物流成本和勞動力成本高的比例分別較上月上升5.0 4.61.5個百分點，小型企業運營成本有所增加，盈利空間受到一定程度擠壓。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河指，本月主要特點有幾個：

產需兩端繼續改善

生產指數和新訂單指數分別為54.2%和53.6% ，按月回落0.5和0.3個百分點，但均為年內次高點，且兩者差值繼續縮小，製造業保持較好增勢，產需關係更趨平衡。在調查的21個行業中，分別有18個和17個行業的生產指數和新訂單指數位於擴張區間，其中黑色金屬冶煉及壓延加工、通用設備、專用設備、計算機通信電子設備及儀器儀表等行業兩個指數均高於56.0% ，相比上月有不同程度上升，行業增長動能增強，生產活動加快。

進出口指數連續四個月保持擴張

新出口訂單指數和進口指數分別為51.3%50.4% ，按月回落0.20.5個百分點，繼續位於景氣區間。調查結果還顯示，出口企業生產經營活動預期指數連續8個月回升，達到全年高點，製造業出口企業對市場發展信心不斷增強。

高技術製造業引領作用持續顯現

今年以來，高技術製造業PMI始終高於製造業總體，本月為55.8% ，按月回落0.4個百分點，但仍為年內次高點。其中，生產指數、新訂單指數和從業人員指數分別為59.3% 58.2%52.6% ，高於製造業總體5.1 4.6 3.0個百分點，表明高技術製造業產需兩旺，用工需求持續增長，對製造業總體復甦的帶動較為顯著。

價格指數升至全年高點

近期部分大宗商品價格持續攀升，加之市場需求繼續回暖，推動製造業原材料採購價格和產品銷售價格加速上漲，本月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為68.0%58.9% ，高於上月5.42.4個百分點，均為全年高點。從行業情況看，石油加工煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工等上游行業的兩個價格指數均高於70.0% ，比按月顯著上升。原材料價格快速上漲加大了企業成本壓力，本月反映原材料成本高的企業佔比為49.4% ，為近兩年高點。

【中國經濟】內地11月工業利潤年增15.5% 煤炭業利潤增速首轉正

內地12月非製造業PMI降至55.7 維持較高景氣區間

責任編輯：陳建錫

經濟 經濟數據表現 經濟現象 商品 行業 國家統計局 投資策略 經濟內循環 指數 PMI

上一篇文章

內地12月非製造業PMI降至55.7 維持較高景氣區間

下一篇文章

歷時7年！中國歐盟宣布完成中歐投資協定談判
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中澳貿易衝突重創澳洲經濟 「創傷」恐難以治癒？
中澳貿易衝突重創澳洲經濟 「創傷」恐難以治癒？
歷時7年！中國歐盟宣布完成中歐投資協定談判
歷時7年！中國歐盟宣布完成中歐投資協定談判
美封殺華為自損芯片霸權 聯發科這方面擊倒高通
美封殺華為自損芯片霸權 聯發科這方面擊倒高通
中國轉買5萬頭烏拉圭牛 澳洲牛肉商要哭了？
中國轉買5萬頭烏拉圭牛 澳洲牛肉商要哭了？
中國抵制澳洲木材 澳洲幾千工人快失業了！（組圖）
中國抵制澳洲木材 澳洲幾千工人快失業了！（組圖）
抵制中國貨？中國手機續壟斷印度市場 這牌子最受歡迎
抵制中國貨？中國手機續壟斷印度市場 這牌子最受歡迎