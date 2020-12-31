米高·佐敦告贏內地公司「喬丹體育」 賠償額只有這個數

美國NBA名宿米高·佐敦（Michael Jordan，內地稱邁克爾·喬丹）與喬丹體育就侵權問題糾纏多年。上海市第二中院30日作出一審宣判，要求喬丹體育公開道歉、停止使用涉及「喬丹」的商標、並向米高·佐敦賠償35萬元（人民幣，下同）；銷售商百仞貿易公司未構成共同侵權，但今後將不得繼續銷售侵權產品。

庭審環節中，米高·佐敦一方表示，在中國，原告的名字被翻譯為「邁克爾·喬丹」，簡稱「喬丹」，是中國家喻戶曉的體育明星。自1984年以來，內地多間媒體均對原告進行了大量和持續的報道。原告對中文「喬丹」享有姓名權，喬丹體育未經許可使用原告姓名「喬丹」，對廣大消費者造成誤導，已構成對原告姓名權的侵害，對原告造成了巨大的精神損害。

喬丹體育及百仞貿易公司辯稱指，「Jordan」只是英美國家的一個普通姓氏，原告不可能對一個英美普通姓氏的慣常翻譯享有中國法律意義上的姓名權，被告註冊並使用「喬丹」商標已有數十年，對「喬丹」商標依法享有商標權，原告的訴訟早已過了時效。百仞貿易公司銷售的產品均通過合法渠道進貨，故已盡到了合理的注意義務，不構成共同侵權。

法院認為， 喬丹體育明知 「邁克爾·喬丹」 具有較高知名度的情況下，仍然擅自選擇該名字，甚至將他兩名兒子的中文譯名「馬庫斯·喬丹」和「杰弗里·喬丹」一併註冊為商標，指向性非常明顯。喬丹體育構成對原告姓名權的侵害，須連續三天在《中國市場監管報》、《體壇週報》、新浪網站主頁發聲明，澄清與原告的關係並公開賠禮道歉；停止使用「喬丹」商號；停止使用涉及「喬丹」商標，以消除與原告聯繫，停止侵害；另外賠償原告30萬元精神損害撫慰金、合理費用5萬元。

中美「喬丹」之爭始末

內媒指， 喬丹體育2000年成立於福建晉江，某 程度上沾了 米高·佐敦 的光，當年許多國內消費者又不辨真假，令 喬丹體育發展成 國內知名運動品牌。直至2012年， 米高·佐敦 發布影片稱，中國一家名為喬丹體育股份有限公司的企業侵犯了他其姓名權，要對其提起訴訟。喬丹 體育隨即接到美國方 面的投訴，自始官司不斷。

雙方的爭議焦點是在於「姓名權」。 庭審中， 米高·佐敦一 方提交了大量的證據用以證明他本人的知名度，以及其作為公眾人物應得到的與其社會影響力相對應的權利保護。喬丹體育則認為公司註冊的是「喬丹」，而不是「Michael Jordan」或者「邁克爾·喬丹」，「喬」和「丹」只是常用漢字，存在於公有領域，不涉及侵權。

在2016年時，中國最高人民法院曾判決， 米高·佐敦 對中文「喬丹」享有姓名權，但對拼音「QIAODAN」、「qiaodan」不享有姓名權。

在今年4月，據多家媒體報導，最高院作出（2018）最高法行再32號案判決書，對於此前美國AIR JORDAN品牌狀告中國喬丹體育公司商標侵權案重新裁定，一審、二審判決認定事實和適用法律均有錯誤，喬丹體育敗訴，撤銷25類「喬丹+圖形」商標。 簡單來說，這場持續了8年的關於「Jordan=喬丹」的等式，在法律層面上也被證明有效。

喬丹體育顛峰時期擁有5,347家門市，僅次於李寧、特步、361°等龍頭企業，一度計劃國內上市。喬丹體育未遭巨額罰款，甚至贏了部分官司，但名聲因上的損失終令它走向沒落。

責任編輯：陳建錫

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