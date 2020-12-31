拜登想對中國更強硬 美媒打臉：沒那麼簡單！

▲ 美媒指，中國在經濟實力上擁有許多優勢，令拜登難以對中國強硬

在拜登團隊即將入主白宮之際，美國政壇流傳說法，認為新政府將對中國採取更強硬立場。美媒刊登分析指，中國手中掌握著一些強大的經濟牌、處於有力的談判地位，盡管特朗普政府來對華施壓，中國經濟某些方面仍強於西方國家，國際資本持續流入。拜登要對中國採取更強硬立場的說法，「正如流言蜚語通常會面臨的情形一樣，現實要複雜得多」。

《華爾街日報》文章指出，國際貨幣基金組織預計2020年中國經濟擴大1.9%，意味著在新冠疫情肆虐的今年，中國有望成為全球唯一實現增長的主要經濟體。相比之下，美國經濟預計將萎縮4.3%，歐元區經濟則收縮8.3%。拜登曾談到要與盟友建立更強大的陣綫，以降低中國的經濟影響力，並鼓勵美國企業將關鍵的供應鏈從中國轉移至國內。不過，他尚未宣布將如何處理特朗普對從中國進口的商品加徵的關稅，也沒有說明特朗普政府與北京方面談判達成的階段性貿易協議未來會如何走向。

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國際資本持續流入，美國難孤立中國

在需要作出這些決定之際，拜登面對的情況是，從很多方面來看，中國出人意料地經受住了與特朗普政府貿易戰的考驗。在其他方面，中國的經濟影響力實際上有所提升。中國已經與另外14個國家共同成立了一個新的地區貿易集團（即區域全面經濟伙伴關係協定），而美國被排除在外。與此同時，歐洲與中國敲定投資協定。總體而言，金融資本仍在流入中國。

美國財政部前官員杜大偉指出，與美國相比，美國的盟友普遍對與中國進行經濟脫鉤不那麼感興趣。他說：「如果我們的盟友仍與中國保持接觸，那麼我們進行的脫鉤將使我們孤立，並加強中國的相對地位。」他還認為，即使美國能夠將中國「趕出」世界經濟和國際機構，「中國也可能會創造出替代機構，許多發展中國家會發現與中國合作符合自身利益」。

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兩國關係即將重估，中國掌握經濟牌

經濟脫鉤實際上可能會加劇已經威脅中美關係的地緣政治和軍事緊張局勢。能夠防止這種對抗失控的力量之一是經濟上的相互依賴。冷戰時期，美國與蘇聯在金融方面基本沒有盤根錯節的關係，對蘇聯幾乎也沒什麼經濟依賴。但現如今，中美兩國有著深層次的經濟關係，至少到目前為止已幾乎迫使兩國找到共存方式。在對中國採取更強硬立場的問題上，美國兩黨有著廣泛共識。但這種不斷變化的關係究竟會變成甚麼模樣，目前還沒有定論。同時，一個現實是，進入這段關係重估的時期之際，中國手中掌握著一些強大的經濟牌。

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責任編輯：陳建錫

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