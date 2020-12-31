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機構評選十大醜陋建築 造型隨時嚇你一跳（組圖）

社會熱點 17:04 2020/12/31

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內地網站評選全國十大醜陋建築

由「建築暢言網」舉辦的第11屆「中國十大醜陋建築評選」年終評審會日前在北京召開，由中國藝術研究院、中房集團建築設計事務所、清華大學建築學院的多名專家進行最終評選，以建築使用功能是否合理、與周邊環境和自然條件是否和諧、是否涉及抄襲、拼湊、盲目崇洋或仿古、是否怪異惡俗等作為主要標準，選出各地最醜建築物。

冠軍：廣州融創大劇院（創意牽強附會，胡亂拼貼中國元素，形態怪誕，傷害城市形象）

亞軍：吉林延邊長白山長白天地度假酒店（形式生搬硬造，誇張粗暴，尺度失調，浪費巨大）

季冠：重慶武隆飛天之吻（譁眾取寵，立意低俗，造型拙劣，破壞自然景觀）

第四：江蘇南京蜂巢酒店（形式怪異，矯造獵奇，奢華拜金，趣味惡俗）

第五：貴州興義萬峰湖吉隆堡酒店（盲目崇洋，文化價值觀扭曲，與地區原生態山水嚴重衝突）

第六：河北滄州吳橋國際雜技大劇院（拙劣模仿中國傳統建築經典，形式混亂，比例失調）

第七：廣西河池丹泉酒業文化館（簡單化形像比附，立意庸俗，造型粗鄙）

第八：江西省圖書館新館（設計概念牽強，形式語言混亂）

第九：廣東茂名青少年活動中心（設計手法拼湊，組織失序）

第十：陝西寶雞聯盟大橋（搬用舶來形式，有損文化認同）

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責任編輯：陳建錫 

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