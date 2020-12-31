【新冠肺炎】內地增25人確診 北京、遼寧續有本土病例

▲ 大連加強社區防疫

國家衛健委通報，內地30日新增25宗新冠肺炎確診個案，本土個案有9宗，遼寧5宗、北京2宗、黑龍江2宗，無新增死亡個案。遼寧大連、瀋陽31日宣布再收緊防控措施。

北京市政府宣布嚴格重點地區管控， 對封閉管理的點位嚴格封控措施，人員只進不出，排查不漏一人，嚴防交叉流動。聚焦病例密接者和次密接者，以及病例居住地、工作和活動涉及場所範圍內的相關人員，做好核酸複檢； 加強進口冷鏈食品全程監管，沒有檢驗檢疫證明，沒有核酸檢測報告，沒有消毒證明的，一律不得採購。 除特殊安排外，各機關、企事業單位和各類社會單位不舉辦聯歡會、茶話會、聚餐會等各種形式的聚集性活動；各類企業不得組織外地分支機構來京參加年會等活動。

遼寧省新增的5宗確診個案中，2宗在瀋陽、3宗在大連。瀋陽市政府宣布，即日起瀋陽地鐵啟動車站出入口限流、安檢點位限流、換乘通道限流等控制措施，公交線路運營車輛車內載客量不得超過50%，如有人員密集站位超員可提醒上下一班車。大連則宣布全市中小學提前放假，小學各年級、初一、初二學生最早明年1月11日起就不用回校，初三、高一、高二學生從1月15日起錯峰放假，全市中小學寒假至2月28日止；而全市幼稚園在明年元旦後停園，暫未有復課日期。

大連又實施「 14+7」防控措施， 自大連口岸入境並完成14天集中隔離醫學觀察，且相關檢測結果無異常的在連常居人員，需要繼續實施7天「一人一戶」居家隔離醫學觀察，並在解除居家隔離前進行1次核酸檢測。該市同時將 國家衛健委下發《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》中覆蓋的醫療服務項目和藥品，全部臨時納入醫保基金支付範圍；對參加基本醫療保險的確診和疑似患者，先救治後結算，在基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付後，個人負擔部分由財政部門安排資金補助。

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責任編輯：陳建錫

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