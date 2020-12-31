  • 13°C
香港時間 : 20201231日 (四) 17:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】內地增25人確診 北京、遼寧續有本土病例

社會熱點 16:16 2020/12/31

分享：

大連加強社區防疫

國家衛健委通報，內地30日新增25宗新冠肺炎確診個案，本土個案有9宗，遼寧5宗、北京2宗、黑龍江2宗，無新增死亡個案。遼寧大連、瀋陽31日宣布再收緊防控措施。

北京市政府宣布嚴格重點地區管控，對封閉管理的點位嚴格封控措施，人員只進不出，排查不漏一人，嚴防交叉流動。聚焦病例密接者和次密接者，以及病例居住地、工作和活動涉及場所範圍內的相關人員，做好核酸複檢；加強進口冷鏈食品全程監管，沒有檢驗檢疫證明，沒有核酸檢測報告，沒有消毒證明的，一律不得採購。除特殊安排外，各機關、企事業單位和各類社會單位不舉辦聯歡會、茶話會、聚餐會等各種形式的聚集性活動；各類企業不得組織外地分支機構來京參加年會等活動。

遼寧省新增的5宗確診個案中，2宗在瀋陽、3宗在大連。瀋陽市政府宣布，即日起瀋陽地鐵啟動車站出入口限流、安檢點位限流、換乘通道限流等控制措施，公交線路運營車輛車內載客量不得超過50%，如有人員密集站位超員可提醒上下一班車。大連則宣布全市中小學提前放假，小學各年級、初一、初二學生最早明年1月11日起就不用回校，初三、高一、高二學生從1月15日起錯峰放假，全市中小學寒假至2月28日止；而全市幼稚園在明年元旦後停園，暫未有復課日期。

大連又實施「14+7」防控措施，自大連口岸入境並完成14天集中隔離醫學觀察，且相關檢測結果無異常的在連常居人員，需要繼續實施7天「一人一戶」居家隔離醫學觀察，並在解除居家隔離前進行1次核酸檢測。該市同時將國家衛健委下發《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案》中覆蓋的醫療服務項目和藥品，全部臨時納入醫保基金支付範圍；對參加基本醫療保險的確診和疑似患者，先救治後結算，在基本醫保、大病保險、醫療救助等按規定支付後，個人負擔部分由財政部門安排資金補助。

【新冠疫苗】國藥疫苗獲內地批准有條件上市 全民免費接種

【新冠肺炎】李文亮吹哨一周年  民眾紛往其微博紀念

責任編輯：陳建錫

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

傳染病 幼稚園 小學 病毒檢測 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 大連 瀋陽 遼寧省

上一篇文章

【大灣區】文旅部提36項發展規劃 2035前打造宜居宜遊生活圈

下一篇文章

米高·佐敦告贏內地公司「喬丹體育」 賠償額只有這個數
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】變種病毒殺入台灣 元旦暫禁外地人入境
【新冠肺炎】變種病毒殺入台灣 元旦暫禁外地人入境
【廣州大停電】南方斷電無關停購澳洲煤 這才是真相（組圖，有片）
【廣州大停電】南方斷電無關停購澳洲煤 這才是真相（組圖，有片）
保加利亞「龍婆」預言2021：一條猛龍接管地球人
保加利亞「龍婆」預言2021：一條猛龍接管地球人
【限電令】寒流下加限電令 湖南上班族凍到懷疑人生
【限電令】寒流下加限電令 湖南上班族凍到懷疑人生
【新冠肺炎】鍾南山：冬季內地不會大爆發　元旦春節無需禁出行
【新冠肺炎】鍾南山：冬季內地不會大爆發　元旦春節無需禁出行
中國研發出冷鏈滅毒神器　新冠病毒滅活率達99.99%
中國研發出冷鏈滅毒神器　新冠病毒滅活率達99.99%