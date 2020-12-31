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【大灣區】文旅部提36項發展規劃 2035前打造宜居宜遊生活圈

社會熱點 16:39 2020/12/31

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文旅部發布發展規劃，要求在2035年將大灣區前打造成宜居宜遊的生活圈

大灣區發展加快，國家文化和旅遊部、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室、廣東省人民政府近日聯合印發《粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃》，提出11個專欄、36個項目，涵蓋青少年交流、旅遊產品、建設公共文化服務設施等多個方面，目標在2025年於人文與休閒建設上初見成效，2035年全面建成宜居宜業宜遊的國際一流灣區。

規劃要求，通過實施大灣區文化遺產保護傳承工程，開展青少年交流重點項目、重點藝術交流活動，建設公共文化服務設施重點項目、文化產業園區和展會項目、文化協同發展平台，開發特色旅遊產品、特色旅遊項目，推進濱海旅遊重點建設項目，完善旅游資源推介平台，深化旅遊人才培養等，文化遺產保護傳承利用體系、現代公共文化服務體系、現代文化產業體系、現代旅遊業體系、現代文化和旅遊市場體系、對外文化交流和旅遊推廣體系，不斷鞏固文化和旅遊發展相互促進、相得益彰的良好局面。

規劃強調，要增強國家意識和愛國精神，強化內地和港澳青少年愛國教育，加強憲法和基本法、國家歷史、民族文化的教育宣傳，為大灣區青年提供文化和旅遊領域創業、就業、實習便利。下一步，廣東、香港、澳門將加強溝通協調，依托粵港澳文化合作會議、粵港澳大灣區城市旅遊聯合會等機制，確保有關目標和重點任務落實到位。

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責任編輯：陳建錫

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