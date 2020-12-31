  • 12°C
香港時間 : 20201231日 (四) 19:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中澳關係】加快棄用澳洲鐵礦 中國擬2025前自給率達45%

國情動向 18:37 2020/12/31

分享：

中國在鐵礦石供應上仍受制澳洲，工信部31日就推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見徵求意見，要求在2025年前，鐵金屬國內自給率達到45%以上，打造1至2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權益鐵礦山，海外權益鐵礦佔進口礦比重超過20%，以增強鐵礦石定價話語權。

指導意見強調，嚴禁新增鋼鐵產能同時，要打造若干家世界超大型鋼鐵企業集團以及專業化一流企業，力爭前五位鋼鐵企業產業集中度達到40%，前10位產業集中度達到60%。在創新發展上，要每年突破三至五種關鍵短板鋼鐵材料，鋼鐵短板材料比重下降到1‰以下，實現關鍵鋼鐵材料的自主保障。

指導意見強調目標是「力爭到2025年，鋼鐵工業基本形成產業佈局合理、技術裝備優先、質量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續的發展格局」。

鐵礦石炒貴，中國約談澳洲礦企

受國內需求增加、歐美需求回暖支持下，內地鐵礦石期貨本月一度突破每噸1,000元人民幣，創下7年來歷史新高。中國鋼鐵工業協緊急約談澳洲礦企力拓、必和必拓，表示今年以來鐵礦石價格已上漲了60%，但鋼材價格漲幅不到10%，鐵礦石的漲價是不合理的，也不可持續。

為了擺脫對澳洲鐵礦石的依賴，中國今年推動進口多元化。4月至9月累計進口印度鐵礦石190萬噸，佔同期印度鋼鐵出口總量的29%，成為印度鋼鐵的最大買家。今年7月中國山東和福建新設4個運營超大型鐵礦石運輸船的專用碼頭。待這些新的鐵礦石港口投入運營之後，將為中國從巴西和非洲進口更多鐵礦石，減少從澳洲進口鐵礦石提供了可能。

另外，中國亦在非洲投資多個礦山，包括位於非洲幾內亞東南部山區的西芒杜鐵礦，該鐵礦總儲量累計逾100億噸，鐵礦石平均品位65%，被認為是世界上尚未開采的儲量最大、礦石品質最高的鐵礦。分析指，一旦中企成功開發全球最大鐵礦，這意味著以往澳鐵礦石巨頭坐地起價，隨意斷供的情況將難以重現。

【中澳關係】澳洲可能這樣報復中國 恐先傷及自己人

【中澳關係】須準備與中國開戰？澳洲議員竟鼓吹

【中澳關係】中國在非洲贏了一仗 削弱澳洲鐵礦石霸權

責任編輯：陳建錫

貿易戰 外交 地緣政治 政治 期貨 中華人民共和國工業和信息化部 巴西 非洲 澳洲 中國

下一篇文章

拜登想對中國更強硬 美媒打臉：沒那麼簡單！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

澳洲議員煽對中國開戰 被笑包你全軍覆沒（組圖，有片）
澳洲議員煽對中國開戰 被笑包你全軍覆沒（組圖，有片）
【中澳關係】澳洲可能這樣報復中國 恐先傷及自己人
【中澳關係】澳洲可能這樣報復中國 恐先傷及自己人
【中澳關係】須準備與中國開戰？澳洲議員竟鼓吹
【中澳關係】須準備與中國開戰？澳洲議員竟鼓吹
中歐全面投資協定達成 重擊拜登統戰盟友圍中國
中歐全面投資協定達成 重擊拜登統戰盟友圍中國
中歐簽協定美國慘輸？歐盟27國只有一國想起拜登
中歐簽協定美國慘輸？歐盟27國只有一國想起拜登
中歐協議更勝中美！中國史無前例作一承諾
中歐協議更勝中美！中國史無前例作一承諾