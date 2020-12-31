【中澳關係】加快棄用澳洲鐵礦 中國擬2025前自給率達45%

中國在鐵礦石供應上仍受制澳洲，工信部31日就推動鋼鐵工業高質量發展的指導意見徵求意見，要求在2025年前，鐵金屬國內自給率達到45%以上，打造1至2個具有全球影響力和市場競爭力的海外權益鐵礦山，海外權益鐵礦佔進口礦比重超過20%，以增強鐵礦石定價話語權。

指導意見強調，嚴禁新增鋼鐵產能同時，要打造若干家世界超大型鋼鐵企業集團以及專業化一流企業，力爭前五位鋼鐵企業產業集中度達到40%，前10位產業集中度達到60%。在創新發展上，要每年突破三至五種關鍵短板鋼鐵材料，鋼鐵短板材料比重下降到1‰以下，實現關鍵鋼鐵材料的自主保障。

指導意見強調目標是「力爭到2025年，鋼鐵工業基本形成產業佈局合理、技術裝備優先、質量品牌突出、智能化水平高、全球競爭力強、綠色低碳可持續的發展格局」。

鐵礦石炒貴，中國約談澳洲礦企

受國內需求增加、歐美需求回暖支持下，內地 鐵礦石期貨本月一度突破每噸1,000元人民幣，創下7年來歷史新高。中國鋼鐵工業協緊急約談澳洲礦企力拓、必和必拓，表示今年以來鐵礦石價格已上漲了60%，但鋼材價格漲幅不到10%，鐵礦石的漲價是不合理的，也不可持續。

為了擺脫對澳洲鐵礦石的依賴，中國今年推動進口多元化。4月至9月累計進口印度鐵礦石190萬噸，佔同期印度鋼鐵出口總量的29%，成為印度鋼鐵的最大買家。今年7月中國山東和福建新設4個運營超大型鐵礦石運輸船的專用碼頭。待這些新的鐵礦石港口投入運營之後，將為中國從巴西和非洲進口更多鐵礦石，減少從澳洲進口鐵礦石提供了可能。

另外，中國亦在非洲投資多個礦山，包括 位於非洲幾內亞東南部山區的西芒杜鐵礦，該鐵礦總儲量累計逾100億噸，鐵礦石平均品位65%，被認為是世界上尚未開采的儲量最大、礦石品質最高的鐵礦。分析指， 一旦中企成功開發全球最大鐵礦，這意味著以往澳鐵礦石巨頭坐地起價，隨意斷供的情況將難以重現。

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責任編輯：陳建錫