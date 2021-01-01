特朗普任期只剩20天  新年談話再炒作「中國病毒」（有片）

▲ 【中美角力】紐約交易所對3間中國電信巨頭 啟除牌程序

踏入2021新年，美國總統特朗普（Donald Trump）任期餘20天，他提早從度假地返回華盛頓、並在2020年最後一天發表任內最後新年談話，自稱過去一年防疫有成、並細數任內成就，當中翻炒「中國病毒（China virus）」一詞。而在4分多鍾的談話裡，他並未談及總統大選與他不斷指控的選舉舞弊。

中國政府已多次批評特朗普及其政府使用「中國病毒」一詞，指此舉是污名化中國，又曾反批美國推卸抗疫不力責任，美國才是「毒源」。

中方曾多次批評特朗普政府用「中國病毒」一詞

特朗普當地時間周四傍晚返回白宮後，透過Twitter發表近4分半鐘的新年談話。他首先讚揚美國民衆面對「中國病毒」的嚴峻挑戰，展現難以置信的勇氣、力量、堅毅與決心。

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特朗普聲稱，爲了擊敗「中國病毒」，其政府展開二次世界大戰後最大規模的行動，生產大量呼吸器和口罩，迅速暫停中國和歐洲的航線，並在2020年底前發放疫苗，他形容這是前所未見、了不起的醫學奇迹。

對於工人、科學家、醫生和軍人作出的努力，特朗普表示感謝，又指人們不會忘記美國人所做的一切。

特朗普：美國經濟在疫情前後兩次攀上高峰

他又自讚美國經濟在疫情前後兩次攀上高峰，聲稱創下歷史紀錄。「我們取得的成績顯然比專家數月前的預期好，美國經濟發展的速度現在無人能及，增速最快，經濟狀況最好」。

在4分多鍾的講話中，特朗普也提到是他促成中東地區簽署和平協議等功績，但就並未提及11月舉行的總統與國會大選與他所指控的選舉舞弊。

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特朗普上周即已前往佛羅里達州歡度聖誕與新年假期，但他取消佛州的跨年慶祝活動，提前一天返回白宮。外界揣測，特朗普是爲了親自坐鎮監督參議院將在元旦假期進行的國防授權法與抗疫纾困支票金額從600美元提高到2000美元法案表決。

美啟動程序 擬將中國3電訊巨頭剔出紐交所

另外，中美角力在特朗普政府任期餘下不足三周之際，緊張繼續升級。紐約證券交易所（New York Stock Exchange）今表示，因應美國行政命令，將對3家中國公司進行除牌。

彭博社報道，紐交所在一份聲明指出，中國移動通信 （0941） （美股：CHL）、中國電信 （0728） （美股：CHA）、中國聯通 （0762） （美股：CHU）自1月7日至1月11日期間將暫停交易，並已展開除牌程序。

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報道指出，這3家公司分別在香港上市，收益全部都在中國實現，除了也在美國上市這點外，在美國並未具任何實質意義。

特朗普於2020年11月簽署1項行命令，禁止美國對涉及軍方的中企進行投資，該命令已促使多家指數公司將中企剔除，包括MSCI、標普道瓊全球指數及富時羅素。

責任編輯：鄧國強

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