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習2021新年賀詞背景多了這兩張照片 未提港澳台（組圖，有片）

國情動向 13:02 2021/01/01

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習2021新年賀詞背景多了這兩張照片 未提港澳台（組圖，有片）

2021新年到臨之際，國家主席習近平31日除夕晚循例發表新年賀詞，內容側重抗疫成功、全面脫貧等成就，但同時以「經過一年的風雨」總結過去365天的外部環境，對於兩岸、港澳議題則罕有未提。在預錄的賀詞畫面中，習近背後的書架比去了多了兩張新照片，成為外界又一個焦點。

根據央視「新聞聯播」播出的預錄影片，習近平開頭以「大家好，2021年的腳步越來越近，我在北京向大家致以新年的美好祝福」，作為問候語，接著便形容2020年是「極不平凡的一年」。

他指出，「面對突如其來的新冠肺炎疫情，我們以人民至上、生命至上詮釋了人間大愛，用眾志成城、堅忍不拔書寫了抗疫史詩」。

習近平談抗疫：每個人都了不起

習近平又說，「平凡鑄就偉大，英雄來自人民。每個人都了不起！向所有不幸感染的病患者表示慰問！向所有平凡的英雄致敬！我為偉大的祖國和人民而驕傲，為自強不息的民族精神而自豪」！

他接著細數中國經濟增長、太空探勘，以及抵禦嚴重洪澇災害等成果，並表示「2020年全面建成小康社會」取得偉大歷史性成就，決戰脫貧攻堅取得決定性勝利，但「還要咬定青山不放鬆，腳踏實地加油幹」。

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在預錄的賀詞畫面中，習近背後的書架比去了多了兩張與抗疫相關新照片，成為外界焦點。（長安街知事圖片）

習近平並回顧深圳等經濟特區建立40週年、上海浦東開發開放30周年等，強調「改革開放創造了發展奇蹟，今後還要以更大氣魄深化改革、擴大開放」。

在外交事務部分，習近平則說，「經歷了一年來的風雨，我們比任何時候都更加深切體會到人類命運共同體的意義」。

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他說，與國際上「新老朋友」進行了多次通話，出席了多場「雲會議」，「談得最多的就是和衷共濟、團結抗疫」。

習近平並強調，疫情防控任重道遠，世界各國人民要攜起手來，風雨同舟，早日驅散疫情的陰霾，努力建設更加美好的地球家園。

背景兩張新照　都與抗疫有關

展望新的一年，習近平則說，2021年是中國共產黨建黨百年，「我們秉持以人民為中心，永葆初心、牢記使命，乘風破浪、揚帆遠航，一定能實現中華民族偉大復興」。

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習近平在今年賀詞中，對於兩岸、港澳議題則罕有未提。據了解，國家主席新年賀詞過去都慣例向港澳台同胞和海外僑胞「致以新年祝福」，但2019年起這句消失，改為提及粵港澳大灣區發展；而在迎接2020年的新年賀詞，他則指近月來「香港局勢牽動着大家的心」。

而今年預錄影片顯示，習近平辦公室書櫃上擺有21張照片，其中兩張與疫情相關，包括去年2月10日他到北京地壇醫院，視察新冠感染者住院診療情况，舉起拳頭為醫護加油，以及去年3月10日他赴「封城」47天的湖北武漢，視察社區生活物資集中配送點。

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責任編輯：鄧國強

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