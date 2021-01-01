▲ 中央5招促大灣區旅遊 內地客或能自駕遊香港

國家文化和旅遊部、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室、廣東省政府近日聯合印發「粵港澳大灣區文化和旅遊發展規劃」，明確提出到2025年，建設人文灣區與休閒灣區要初見成效，其中要以至少五方面，推動大灣區旅遊，包括有序拓大灣區出入境自駕遊。一般相信，這些措施將有利內地客深度遊香港。

根據規劃，粵港澳大灣區到2025年，在建設人文灣區與休閒灣區方面要初見成效；到2035年，宜居宜業宜遊的國際一流灣區全面建成。

當中在構築休閒灣區方面，主要措施體現在四方面：

其一要建設貫通潮州到湛江並連接港澳的濱海景觀公路。

其二探索試行核發三地通行自駕旅遊營運車牌，有序發展粵港澳大灣區出入境自駕遊。

其三還將探索開通香港－深圳－惠州－汕尾海上旅遊航線。

其四逐步簡化及放寬郵輪旅客的證件安排，研究探索內地郵輪旅客以過境方式赴港參與全部郵輪航程。

其五聯合制訂頒布粵港澳大灣區優質文化和旅遊產品認證標準、與安全服務標準，建設粵港澳大灣區全球旅遊推廣平台。

在共建人文灣區方面，規劃提出，聯合實施重要文化遺產保護傳承專項計劃，建立粵港澳大灣區文化遺產數字信息共享平台，共同推進海上絲綢之路保護和聯合申遺工作。建設和統籌用好粵港澳大灣區歷史文化街區、名鎮名村、名人故居、會館商號等展示空間及非遺傳承體驗設施。支持粵港澳大灣區城市建設一批開放歷史、華僑華人、動漫、陶瓷、地質等特色博物館。

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規劃顯示，允許符合條件的港澳藝術機構和藝術工作者直接申報國家藝術基金資助項目。同時，支持香港西九文化區文化設施建設。支持香港故宮文化博物館、澳門故宮文化遺產保護傳承中心建設，支持澳門博物館與國家博物館合作。

規劃還提出，在廣東建立綜合性大型演藝機構後勤服務基地，為港澳演藝行業提供設備存放基地、高新技術支持與全面後勤服務，便利港澳藝術院團在粵港澳大灣區內跨境演出。

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責任編輯：鄧國強

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