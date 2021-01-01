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人造太陽韓國破了中國紀錄？攝氏1億度維持20秒（組圖）

經濟脈搏 16:16 2021/01/01

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全球「人造太陽」核融合裝置競賽火熱展開，中國今年4月創出的攝氏1億度近10秒紀錄，如今據報被打破；韓國核融合研究所（KFE）研發的核融合裝置KSTAR，成功讓攝氏1億度的高溫電漿體維持20秒，創下新的里程碑。

KSTAR是位在韓國大田研究基地的核融合裝置，為國際熱核融合實驗反應爐（ITER）研究的一部分，由韓國核融合研究所與首爾大學以及美國哥倫比亞大學合作研發。KSTAR 的高溫電漿體在2018年首次短暫達到攝氏1億度，隨後又在2019年兩度讓溫度維持延長至8秒。

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KSTAR改善了裝置內部的傳輸效能，使用新一代的電漿體，上月成功將離子電漿溫度加熱到 1 億度，比太陽中心溫度高7倍，並維持達20秒，創下新紀錄。

「人造太陽」核融合裝置　是研究中的新能源

哥倫比亞大學專家Young-Seok Park指出，將離子溫度達到1億度、並保持到這樣的水平，證明KSTAR裝置的獨特性，成為將來高性能、穩定融合電漿的技術基礎。

KSTAR 研究中心則表示，這次實驗的成功是重要的轉折點，讓大家在前往核融合技術的道路上又往前邁進一步，距離未來的商用化核融合反應爐更接近。KSTAR最終的目標是要讓 1 億度的高溫電漿維持300秒，目標在2025年達成。

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1億度是什麼概念？真太陽芯部溫度是1500萬到2000萬度。位於四川成都的中核集團最新型號「人造太陽」HL-2M核融合裝置，稍早前成功放電，顯示中國在這一領域技術走在世界前列位置。這個人造太陽核心溫度高達攝氏1.5億度，但研製團隊沒說明這個溫度維持了多久。

中國曾造到核融合產生1.5度熱能  但未說明維持多久

「人造太陽」的實際應用範疇又是什麼？答案好簡單就是發電，為一種乾淨能源，好處包括：

其一，核融合是乾淨能源的一種，不產生廢氣；其使用能減少對石化能源的依賴，應對氣候變化問題。

其二，核融合所產生的核廢料半衰期，較傳統核能短非常多，大大減少處理核廢料的難度和成本。同時核聚變的限制使發電廠即使出現意外，也不會出現如傳統核電廠般的災難事故。

而人造太陽目前在國際仍處於研製及試驗階段，以尋找核融合裝置商用發電的可行性。

除中國外，國際熱核融合實驗反應爐（ITER）目前在法國南部建造中，共有35個國家（包含歐盟、中國、印度、日本、俄羅斯、南韓、美國等）共同出資，是世界上最大的核融合設備，預計2025年完成。

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中央經濟工作會議敲定八重點 強化科技列首位（公告全文）

責任編輯：鄧國強

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