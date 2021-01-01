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變種新冠病毒殺入中國 女生英國返上海確診中招

社會熱點 17:54 2021/01/01

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變種病毒確認殺入中國  嚴防死守模式啟動

新冠肺炎變種病毒肆虐英國後，確認傳入中國。中國疾病預防控制中心30日發布的英文研究報告稱，上海確診首宗變種病毒患者，是自英國返國的23歲女學生。

路透社報道，中國在英文的官方刊物「中國疾病預防控制中心周報」中表示，研究人員在一名23歲女性身上發現了這種新毒株，該名女性於12月14日從英國乘飛機抵達上海機場後接受了檢測。

23歲女子自英國返回中國  後確診變種病毒

周報稱，這名女子在飛往中國的2天前檢測結果為陰性，在對她的陽性檢測結果測序後發現，它與11月在上海爆發的小規模病例和首次在武漢發現的病毒株都不同。進一步研究後證實，該毒株與自10月下旬以來在英國傳播的變種病毒相同。

該刊物稱，這名患者的症狀診斷為輕度，女學生則稱在英國期間沒有接觸過確診患者，也沒有購買冷凍食品，但她在公園跑步時沒有戴口罩。此外，女學生在候機期間也曾摘下口罩進食。

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中疾控的報告強調，該患者「是中國首宗輸入型變種病毒（VUI-202012/01）病例，對中國疫情防控構成巨大的潛在威脅」。

中國官方指出，已經隔離這名女性，並鎖定了她的密切接觸者。不過，目前中國主要官方媒體少有報道這項消息。

內地新增9例新冠肺炎本土確診 北京佔5例

另外，國家衛生健康委員會周五（1日）在官網通報，2020年除夕0至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診新冠病例19例，其中境外移入病例10例，分別為上海5例，廣東2例，福建1例，雲南1例，陝西1例。

本土病例9例，分別為北京5例，遼寧4例，新增疑似病例1例，為上海發現的境外移入病例。沒有新增死亡病例。

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北京衛健委報告，新增5例確診中4例居住在已多宗確診的順義區，1例居住於懷柔區，在順義區工作。

北京市順義區委常委、常務副區長支現偉呼籲在順義市民非必要不出順義，在順義過年，順義區將全力以赴做好保障工作。

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責任編輯：鄧國強

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