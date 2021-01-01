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44名日籍學者據報參與「千人計劃」 當局擬參照美國防技術外流

國情動向 17:55 2021/01/01

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繼美國質疑中國的「千人計劃」滲透美國各大聯邦研究機構後，日媒《讀賣新聞》稱，至少有44名日籍研究人員參與千人計劃。日本政府有意參考美國制度等，在今年提出政策準則，防止攸關經濟與安全保障重要技術外流。

接受政府資金的研究者 將被要求公開海外活動

中國的「千人計劃」已實施12年，重點引進在海外學習工作的高層次人才。《讀賣新聞》報道，參與「千人計劃」的日本籍研究人員中，也有從日本政府領取高額研究經費補助後，再前往與中國軍隊相關的大學研究。

報道指出，有24名日本研究人員受訪承認曾參與「千人計劃」或接受其嘉獎等，另有20人在大學官網或個人網誌的介紹中，說明曾參與或跟該計劃有關。這次確認的44名日本籍研究人員中，有8人屬於跟中國軍隊相關的「國防7校」；其中5人是日本學術會議的前會員或前合作會員。

之所以要參與「千人計劃」，不少研究人員看上的是保證可以獲得高額研究經費，或是研究環境比日本有吸引力。

44人中的13人，在過去10年獲得日本「科學研究費助成事業」（科研費）補助，每個人包括共同研究在內所獲補助額都逾億日圓，13人加總科研費總額約45億日圓。

【中美角力】太空總署華裔研究員被起訴　涉隱瞞參與中國千人計劃

【中美角力】參加「千人計劃」華裔教授 被控用美國資金幫中國做科研

【中美角力】FBI等機構稱已採取措施 堵中國「千人計劃」防滲透竊密

不同於美國已對「千人計劃」強化監管技術外流，日本政府目前並未對參加「千人計劃」實施任何管制措施，也無法掌握實際狀況。

日本政府有意參考美國制度等，在今年提出政策準則，以獲得政府資金補助的研究計劃作為對象，檢討要求這些研究人員在參加海外的人才延攬計劃，或是接受外國資金的時候，都必須公開。

責任編輯：尹航

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