發改委料中國去年GDP增長2%左右 今年着力5方面工作

國家發展改革委副主任、國家統計局局長寧吉喆日前接受《人民日報》採訪時表示，預計2020年中國經濟增速將達到2%左右，成為全球唯一實現經濟正增長的主要經濟體。

在新的一年，寧吉喆稱，國家發改委將扭住供給側結構性改革這條主線，着力聚焦科技創新等短板弱項，同時支持北京、上海、粵港澳大灣區加快形成國際科技創新中心。

寧吉喆說談及當前經濟形勢時表示，2020年中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，率先控制疫情，率先復工復產，率先實現經濟增長由負轉正。預計2020年中國內生產總值突破100萬億元人民幣，人均國內生產總值連續兩年超過1萬美元。

他稱，當前，疫情變化和外部環境存在諸多不確定性，內部經濟恢復基礎尚不牢固，但內部發展仍處於重要戰略機遇期，有信心，有基礎，有底氣促進經濟持續恢復，平穩發展。

着力聚焦科技創新等短板弱項

圍繞中央經濟工作會議部署，寧吉喆表示，2021年國家發改委將著力做好五方面工作。第一，重點扭住供給側結構性改革這條主線，着力聚焦科技創新等短板弱項。在佈局創新體系方面，大力推動懷柔、張江、合肥等綜合性國家科學中心建設，支持北京、上海、粵港澳大灣區加快形成國際科技創新中心。在打造自主安全可控產業鏈供應鏈方面，實施好關鍵核心技術攻關工程，盡快解決「卡脖子」問題。

第二，要堅持擴大內需，推動形成強大國內市場，推出《加快培育新型消費實施方案》，有序取消一些行政性限制消費購買的規定，推動養老、托育、家政等服務標準化、品牌化。第三，全面推進改革開放，實施好新修訂的市場准入負面清單，做好反對壟斷和不正當競爭行為相關工作。

第四，深入推動綠色發展，圍繞實現碳達峰、碳中和的中長期目標，制定並實施相關保障措施。第五，扎實辦好民生實事，更好發揮創新創業對就業的帶動作用，研究制定擴大中等收入群體實施方案，針對「一老一小」、住房保障等的問題，研究提出更有針對性的措施。做好糧油肉蛋菜和煤電油氣運的保供穩價工作，保障居民基本生活。

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責任編輯：蒯宇澄

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