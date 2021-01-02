【中美角力】王毅新年再喊話 盼與美國新政府重啟對話

美國下一任總統拜登將於20日宣誓就職，國務委員兼外交部長王毅再度呼籲，當前中美關係已經來到新的十字路口，也有望打開新的希望之窗。希望美國新政府重拾理性，重開對話，讓兩國關係重回正軌，重啟合作。

新華社2日刊登王毅接受新華社和中央廣播電視總台聯合採訪全文。對於中美關係，王毅說，近年來，中美關係陷入前所未有的困境，其根本原因在於美國當政者對中國的認知出現了嚴重偏差，把中國視為所謂最大威脅，並由此採取了完全錯誤的對華政策。

王毅表示，事實證明，美方全面打壓遏制中國、企圖挑起新「冷戰」的做法不僅嚴重損害兩國人民利益，也給世界帶來了極大危害，註定不得人心，也註定會走向失敗。

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他指出，中方對美政策保持著連續性和穩定性，願同美方發展以協調、合作、穩定為基調的中美關係。中國從不干涉美國內政，願意同美國和平相處，合作共贏。同樣，美方也應當尊重中國人民選擇的社會制度和發展道路，尊重中國人民追求更美好生活的正當權利。

王毅說，「我們知道，美方一些人對中國快速發展心存焦慮，但最可持續的領先是不斷提升自我，而不是阻擋別國的發展。未來的世界不應當也不可能讓中國變成美國，而應是美國使自己成為更好的美國，中國則必將成為更好的中國。」

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王毅稱，只要美方及時汲取教訓，真正同中方相向而行，中美完全可以通過對話化解矛盾分歧，通過合作擴大共同利益，找到既有利兩國、又造福世界的大國相處模式，開闢出順應歷史前進方向的發展前景。

王毅：中美應相向而行

對於中歐關係，王毅說，雙方是全面戰略夥伴，不是制度性對手。中方願一如既往支持歐洲一體化進程，支持歐盟增強戰略自主，支持歐盟在國際事務中發揮更大作用。他強調，中歐應當超越不同體制的差異，而不是以意識形態劃線。大陸願與歐方加強協調，確保中歐關係沿著正確方向向前發展。

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責任編輯：游昊雲

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