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【新冠疫苗】張文宏稱如一半人接種　全球疫情會在六七月現拐點

社會熱點 14:10 2021/01/02

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張文宏稱如一半人接種　全球疫情會在六七月現拐點

內地新冠肺炎本土病例接踵散發，針對2021年疫情發展前景，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏近日接受內媒專訪表示，包括他在內的幾名醫生已打了疫苗，會長期監測其抗體水平；又指世界如果有一半的人接種疫苗，疫情就會在今年六七月份出現拐點，或在年底發揮作用，屆時世界就有機會互通。

張文宏表示，若有一半人接種疫苗，疫情拐點就會在六七月出現，到年底或發揮作用。然而一旦世界互通，航班增加，內外交流增多，即使機上的人都持有核酸報告或者疫苗注射報告，亦不代表輸入病例會急劇下降。而當國外65歲以上高危人群優先接種疫苗後，新冠患者病死率會快降到接近流感水平，屆時病人就只需被收到醫院傳染科，不必再集中收治。

【新冠肺炎】北京增7本土病例 防控再收緊 張文宏：不會大規模傳播

英國變種病毒會否令疫苗無效？中國專家這樣說

對於大規模應急接種疫苗的風險，張文宏表示，外界不必過於糾結疫苗的保護率，疫苗臨床研究數據受到多種因素影響，保護率達60%至70%以上就可以廣泛接種，不需要高到95%以上，強調疫苗覆蓋率比保護率更重要。

疫苗覆蓋率比保護率重要

他續稱，滅活疫苗整體上是安全的，另接種者在打第二針後2至4周的抗體保護水平才會比較高，在這之前哪怕打了疫苗，接觸病毒依然具有暴露的風險。至於疫苗接種計劃該如何安排，他表示重點人群，如一定要接種海關、機場貨運等一線工作人員及老年人等一定要接種，全人群接種率最好達70%。

對於英國出現病毒變異，他表示疫苗大概率不會因而失效，最後就即將到來的春節長假和學生寒假，他認為春節風險比國慶大，多地出現本土病例是敲響了警鐘，故希望大家堅持原來的策略，盡量減少能避免的聚集，不舉辦人群過多的聚會。

【新冠疫苗】張文宏：明年難實現全球接種 中國將建立「免疫優勢」

【新冠肺炎】上海天津再現本土病例  津濱海新區全體居民檢測

【新冠疫情】何時能出國遊？張文宏料2022年春 但有個前提

責任編輯：游昊雲

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