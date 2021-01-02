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【新冠肺炎】沉迷看色情片致上班萎靡不振　黑龍江官防控不力被查

社會熱點 17:56 2021/01/02

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沉迷看色情片致上班萎靡不振　黑龍江官防控不力被查

在去年12月30日國務院聯防聯控機制記者會上，國家衛健委曾稱，會督查各地疫情防控責任，防控不力者將被追究責任。而當中已落馬的黑龍江省雞西市恒山區委書記孔令寶，在疫情防控指揮期間，更是晚上臨睡前在黃色網站充值、購買、觀看「鹹片」，最後成為該省第一個被立案調查的黨政官員。

據《北京日報》披露，生於1975年的孔令寶去年2月因不當言論被免職及立案調查，4月被移送起訴，8月被開除公職，10月被開除黨籍，11月被判10年6個月。

報道稱，疫情爆發後，在面對下屬請示是否採取防疫措施時，孔令寶竟表示「我看疫情沒啥事，不要整得全區人心惶惶的」、「我看天塌不下來。我老婆孩子都在哈爾濱等我回家過年，有什麼事年後再說」等。

【新冠肺炎】內地增25人確診 北京、遼寧續有本土病例

【新冠肺炎】李文亮吹哨一周年  民眾紛往其微博紀念

在黑龍江啟動疫情防控一級響應後，孔令寶亦不情願回到雞西，並在疫情工作會上稱「疫情沒那麼嚴重，大家該幹啥幹啥，該休息休息」。

調查人員更稱，孔令寶在疫情防控指揮期間，於晚上臨睡前在黃色網站充值、購買、觀看黃色影片，以滿足自己的低俗生活趣味，且第二天上班心不在焉、萎靡不振，嚴重影響疫情防控指揮工作。

不重視疫情導致確診病例達24人

最終，因孔令寶不重視，導致恒山區確診病例達到24人，佔全市確診病例的52.17%，成為疫情重災區。除防疫不力外，孔還利用職務便利索賄受賄，涉及金額較大，且其出行坐車亦有講究，在雞西市會根據不同需要備有轎車、越野車、商務車，如公務出行要坐邁騰、個人出行要坐奧迪、家庭出行要坐商務、下雪路滑則要坐越野。

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責任編輯：游昊雲

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