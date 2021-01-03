▲ 王丹美國確診新冠肺炎 他這樣形容病情

流亡美國的八九年學運領袖王丹公布，他上月底在美國確診新冠肺炎，但他形容自己症狀輕微、甚至比一般感冒還要輕微，目前已獲醫生准許，結束自我隔離。

現年51歲的王丹周日在facebook發文證實，他去年12月底病毒檢測陽性，確診感染新冠肺炎。

但王丹形容，自己症狀輕微，且有症狀至今已經超過12天，目前狀況良好，醫生已經通知可以結束自我隔離；隔離期間得到助理和朋友的照料，一切平安。

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他又說，以自身為例，可看出這一波疫情來勢兇猛，他已經非常小心，還是不知道為何感染，因此希望大家不要大意。

王丹：自己症狀比一般感冒還輕微

王丹並稱，自己的症狀其實比一般感冒還要輕微，但檢測出來還是陽性。因此呼籲其他人如果有任何相關症狀，還是應當去檢測。

王丹說，即使感染新冠肺炎也不必驚慌，配合醫囑，冷靜面對，好好休息，多喝水，就是最好的選擇。

王丹接受中央社記者查詢時，則指自己人在美國，但關於確診及感染的細節，因為涉及醫療資訊，他不願意談。

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責任編輯：鄧國強

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