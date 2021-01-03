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女星孫僑潞疑跨年飲酒飲到死  終年僅25歲（組圖）

社會熱點 16:43 2021/01/03

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現年26歲的內地女星兼網紅孫僑潞，13歲時在兒童電視劇《巴啦啦小魔仙》飾演「凌美琪」爆紅，還曾演出過王晶執導電影。但她的母親卻在周六（2日）在社交媒體上證實，孫僑潞在跨年之際猝死，字裡行間暗示孫飲酒過量致心肌梗塞去世，終年只有25歲。

孫僑潞的母親難以承受白髮人送黑髮人的哀痛，2日在微博寫下：

寫下這句話的時候我依然覺得這一切都是假的，這麼孝順的一個孩子，怎麼就扔下媽媽走了呢？？我真的不信，不能相信，我總覺得，只要我抬頭，就能看見妳蹦蹦跳跳朝我走過來，問我：媽媽，今晚吃什麼呀？

孫僑潞母親又寫道，她一直不相信真的再也沒看見活潑女兒的身影，原本一起描繪的未來都變得無法實現；萬萬沒想到之前電視上看到的心肌梗塞新聞，會發生在女兒身上。

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內地媒體引述消息指，孫僑潞生前曾透露自己非常愛喝酒，宣稱一次可喝掉百萬人民幣；而2日傳出，她疑就是因跨年夜飲酒過量猝逝。

一名在醫院工作的網友爆料，指孫僑潞1日凌晨被送到醫院時，已無生命徵兆。

孫僑潞母親的留言，便似暗暗證實了女兒因飲酒過量，導致心肌梗塞死亡。

孫僑潞曾拍王晶電影  近年亦是網紅  

孫僑潞近年已主力花更多時間，當時尚網紅。微博有175萬粉絲追蹤的孫僑潞猝逝，內地網絡一片追悼之聲。她生前最後一條在朋友圈發布的訊息曝光，還上傳一段和一群朋友在酒吧的影片，興奮貼文「太開心了！新年第一天 兩點我還沒倒下！」。

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至上午10點多還回覆粉絲留言，豈料竟是最後的祝福，粉絲紛紛感嘆「沒倒下...」、「她自己也留在2020，太突然了」、「2021一開頭就帶走了我的童年」、「逝者安息，妳在魔仙堡一定要快樂喔」。

孫僑潞13歲時演出以魔法少女為題材的電視劇「巴啦啦小魔仙」，成為炙手可熱的童星，之後曾演出王晶執導的電影「絕色武器」，星途一度被看好，但她為了學業，赴紐約電影學院求學，畢業後創業，成為時尚網紅，前不久還在籌備新的品牌，未料發生憾事。

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責任編輯：鄧國強

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