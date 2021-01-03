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成龍一跛一跛表情痛苦  內地亮相要兩人攙扶（組圖，有片）

社會熱點 17:22 2021/01/03

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成龍一跛一跛表情痛苦  內地亮相要兩人攙扶

成龍是香港經典武打演員，曾拍過許多膾炙人口的動作片。但內地媒體周六深夜曝光，成龍他元旦出席中美合拍的動畫電影「許願神龍」活動時，走路一跛一跛的，還需要扶著身旁2位年輕演員才能行走，似舊傷復發，引發討論。

新浪娛樂等內地網站報道，66歲的成龍2021年元旦身穿灰色運動服，在萬達影城出席《許願神龍》點映活動，但整場下來成龍幾乎都是坐着。

內媒指成龍腰傷復發

成龍還被拍到容顏有些憔悴，走路時要雙手搭在兩個年輕人的肩膀，似乎在借力；他前進時身軀更是彎著，一跛一跛的走着，反映當天的身體狀況並不好。

根據拍攝者的說法，成龍腰傷復發，但他還是敬業地出席工作。

女星孫僑潞疑跨年飲酒飲到死  終年僅25歲（組圖）

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據了解，成龍日前拍電影「急先鋒」的海上追逐戲時，意外翻船落水，瞬間滅頂消失在大家眼前，所幸火速找到成龍，並把他救上岸，才讓外界鬆了一口氣。

成龍以童星身分出道，入行60年拍攝過許多膾炙人口的武打作品，像是《警察故事》系列、《A計劃》系列等電影，他曾經做過統計，在拍片時自己受過無數次傷，甚至有好幾次差點連命都丟了，像是當年遠赴國外拍攝《龍兄虎弟》，當時他因拍攝撞到腦部出血，所幸請到最有名的醫生負責執刀，他才逃過一劫。

正因如此，每當成龍拍攝電影時，場邊都會有醫生、護士準備，就怕演員們在拍攝武打戲時會出什麼意外，能夠第一時間做處理。

 

責任編輯：鄧國強

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