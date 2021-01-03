【新冠肺炎】毗鄰香港 變種病毒再殺入廣東

內地多個地區再爆疫情。繼上海後，廣東也發現英國變種病毒確診個案。另外，山西、山東還分別在汽車輪胎包裝、汽車零配件包裝上檢出新冠病毒陽性。

內地再有變種病毒個案

廣東發現一宗來自英國變種病毒的確診個案。患者為在英國的留學生，12月4日由英國入境廣州，入境時病毒檢測呈陰性，兩星期後在隔離點再採樣檢測，結果呈陽性，基因組測序分析，初步顯示是英國的變種病毒株。

稍早前，上海亦通報一宗英國變種病毒的輸入個案，患者同樣為英國返華的留學生。

此外，除了國外進口的冷凍食品外包裝有播毒風險外，山西省晉城市在對國內某涉疫企業輸入晉城市的汽車配件貨品進行排查時，抽樣送檢的汽車輪胎外包裝樣本新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。山東省煙台市對外市確診陽性經銷商經銷的汽車部件排查中，出現一份陽性。

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至於本土疫情方面，除了北京市、遼寧省之外，黑龍江黑河市新增4宗確診，均為早前的無徵狀感染者，當局今天凌晨起暫停市區內公交車及出租車運營。至於市內所有中小學校、幼兒園全部放假，高中轉為網上教學。黑河市已完成全巿16.5萬人核酸檢測，出現兩名無徵狀感染者，當中1人其後訂為確診病例，至於5,043名重點人群二次核酸檢測，結果均為陰性。

責任編輯：尹航

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