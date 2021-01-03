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歐洲不是美國「政治小三」！環時這樣評中歐協議

國情動向 18:08 2021/01/03

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歐洲不是美國「政治小三」！環時這樣評中歐協議

中歐投資協定談判完成後，美國白宮幕僚先後以人權等藉由，批評歐盟與中國達成交易。內地《環球時報》發表社評反擊，直指美方這些言論是「酸葡萄的尖叫」，又指歐洲有自身利益，不會甘心做美國的「政治小三」。

白宮副國家安全顧問博明（Matt Pottinger）日前稱，歐盟不顧中國人權的紀錄與其合作，是「連遮羞布都不要」。白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）則稱，這是1個「糟糕的協定」，形同無視新疆等人權問題。

中歐投資協定談攏  習贏在分化美歐

中歐簽協定美國慘輸？歐盟27國只有一國想起拜登

中方已多次否定新疆侵犯人權等說法，並批評西方干涉內政。

環球時報在社評中反擊稱，美國一些狂妄的政治菁英，以為美國的地緣政治利益與歐洲一致，認為在中國問題上的歐洲，也該追隨美國的腳步，甘願做美國的「政治小三」，但實際上，歐洲更關心自身的發展，且希望將經濟與政治分割。

環球時報：美國拿出一本小人賬

在中歐宣佈達成投資協定當天，美政府再對法國及德國的飛機零部件及葡萄酒加徵關稅。

環球時報對此指出，「華盛頓光是嘴上說要與歐洲共同對付中國，他們倒是向歐洲多讓點利啊。一說起道義，他們一副君子腔；一算起利益，他們又拿出一本小人賬。」

中歐全面投資協定達成 重擊拜登統戰盟友圍中國

中歐協議受阻內幕曝光  拜登抗中國第一槍

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環時直批，美國經濟系統出現嚴重問題，現在美方在乎的是「如何讓中國不好」，而不是「如何讓美國更好」，反觀歐盟與中國打交道的邏輯就很正當，會先思考如何讓自己變好，而非不惜代價傷害中國。

環時評論更指，中國城市大街上多處可見平治（Mercedes-Benz）、寶馬（（BMW）、奧迪（Audi）及福士（Volkswagen）等德國汽車，且中國人亦消費不少來自法國及意大利的時尚奢侈品，顯示中國的市場正在蓬勃發展，質疑美國是否能給予歐洲這樣的發展空間。

責任編輯：鄧國強

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