▲ 中美今年格局 中國太極拳抗拜登式圍毆（中國2021前瞻系列）

中美關係2021年如何走？或許要由9年前的一個夏日說起。北京鼓樓腳下的一個小吃店迎來一位特殊的客人，時任美國副總統拜登在受時任中國副主席習近平之邀訪華間隙，來到這家名為「姚記炒肝」的小店品嘗北京炸醬麵，還與其他顧客熱情地打招呼合影。那時中美關係仍在黃金歲月，拜登也感言「正是像這樣的人與人之間的交流，成為建設中美關係恆久基礎的關鍵元素。」

經歷過2020年交流中斷的世界變局，這位中國民眾印象中「吃炸醬麵的美國總統」即將入主白宮，全球都在期待中美關係在經過特朗普時代的冰點後能否重新迎來曙光。北京學者認為，中美雖可能有限重塑，但「戰略對沖」格局將在拜登時代延續，重回多邊主義的美國也將令中國的外部挑戰更加複雜。

隨着白宮權力交接的臨近，中美關係並未如期待般迎來轉機。特朗普正抓住最後的機會繼續讓中美關係進一步惡化，先後制裁中國領導人、中資企業及高校。拜登方面也在對華政策上一再表達了強硬的立場，稱自己就任後不會立即取消特朗普對中國部分輸美產品徵收的25%關稅，也不會撤銷中美第一階段貿易協議。他將會補上特朗普沒有做到的事情——「制衡中國」。

拜登上台意味外交決策回歸 但未必意味曙光到臨

上海國際問題研究院世界經濟所研究員薛磊表示，拜登就任之後，首要任務是修復和維持美國的超級大國地位，並且繼續向盟國提供安全保護，在此背景下，中美戰略競爭可能延續「戰略對沖」的框架，拜登就任美國總統後，中美關係可能會局部回調，但仍將面臨較大壓力，有上限的競爭與有原則的合作並行可能成為現實選擇，雖然短期內不會對中美第一階段經貿協議採取任何行動，但經貿領域的合作會比特朗普時期有所恢復。

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事實上，中國的外交學者們很清楚，拜登與習近平的再次交手，中美關係已與9年前天翻地覆，但拜登的就任至少意味着傳統外交決策的回歸，令一切交手都有章可循。從拜登任命侯任行政團隊人選來看，其中國務卿與國安顧問的人選布林肯和蘇利文（Jake Sullivan），均是外交經驗豐富的政治家，令中國期待在特朗普時代中斷的外交渠道能夠盡快修復。

近一段時間，在美國具有較好認受性的中國外交官紛紛表態，前副外長傅瑩、駐美大使崔天凱、外交部副部長樂玉成以及外長王毅先後對美喊話，提出中美應開啓各層級對話，重啓合作和重建互信，任何問題都可拿到桌面上來談。這也是希望在傳統正常外交模式下，重建競爭與合作的框架，避免延續特朗普時期中美關係的斷崖式下跌。

中美關係無斷崖式下跌之憂 但拜登會拉攏盟友抗華

復旦大學美國研究中心副主任信強表示，拜登的對華政策將是「該合作的地方合作，該打壓的地方打壓」，在人權、香港、新疆、西藏等議題上，未來兩國分歧會進一步深化，持續較長的戰略博弈。他指，拜登就任後，美國會修復領導力，改善與同盟的關係，這令中國未來面臨的挑戰將較特朗普時期更加複雜和分散，也更考驗中國的戰略平衡能力，中國要更加借助RCEP等多邊組織以「巧實力」應對外部挑戰。

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國防大學國家安全學院副院長唐永勝認為，中美關係走向的決定性因素在於這兩個非常有特點的大國的行為，以及由於兩國在國際體系中地位不同而形成的結構性矛盾的發展變化，在中美博弈過程中，中國要堅決避免與美國之外的國家進行對抗，應當在戰略上集中，避免戰略性錯誤。

本報駐北京記者：潘攀

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（中國2021前瞻系列三之一：中美角力篇）

【知識庫：何謂巧實力】 「巧實力（Smart power）」最初由美國政治學家約瑟·乃伊（Joseph Samuel Nye）於2004年提出，這是他在「硬實力」、「軟實力」之後，著書詮釋的第三種國家實力；巧實力一詞最初用來解構美國政治及外交，但概念其實相當模糊，大約意指「結合硬實力和軟實力的致勝策略能力」 ；以現實作例，就是奧巴馬年代傾向利用自由主義、多邊主義，來修正喬治布殊年代的單邊、過於強硬的新保守主義。 根據美國另一政治學者Chester Crocker解讀，巧實力「牽涉到外交、遊說、斡旋、示威、影響等有效率、又合於情理法的策略運用」，換言之，巧實力是所有軍事和外交手段雙管齊下、軟硬兼施的策略能力。 近年，越來越多專家用「巧實力」概念解構中國對外政治策略，原因中國已開始運用上述軟硬兼施、仿如太極拳的手段，應對國際環境。

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