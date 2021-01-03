【糧食安全】農業部長︰種子是農業的芯片 加快種源技術攻關

中國尋求在科技上突破美國圍堵之際，保障糧食安全亦成為重點。中央經濟工作會議提出2021年一項重點任務，是解決好種子和耕地問題。農業農村部部長唐仁健表示，種子是農業的「芯片」，要加快啟動實施種源「卡脖子」技術攻關。

他並指，已立下「軍令狀」，要確保全年糧食產量穩定在1.3萬億斤以上，做到「兩穩一增」，即穩口糧，穩大豆、增玉米。

防出現極端斷供情況

去年底的中央經濟工作會議首度提出，要解決種子和耕地問題，且列為來年重點任務之一，中央農辦主任、農業農村部部長唐仁健表示，提出種子和耕地問題的核心邏輯是保障國家糧食安全。保障糧食安全，關鍵在於落「藏糧於地、藏糧於技」戰略，而種子和耕地就是「兩藏」戰略的兩個要害。他認為，種子是農業的「芯片」，耕地是糧食生產的「命根子」。

中國的主要農作物中，水稻、小麥種子基本為國產品種，玉米、馬鈴薯等種子部分需要進口，畜禽種質資源則長期依賴進口，如種豬、牛、雞等多從歐美等地引進。

唐仁健表示，中國種業自主創新確實與發達國家有差距，一些品種、領域和環節，如果出現極端斷供情況，雖然不會「一卡就死」，但確實會影響農業發展速度、質量和效益。

他稱，2021年是中國現代化建設進程中具有特殊重要性的一年，「十四五」開局，全面建設社會主義現代化國家新征程開啟，又是中共建黨一百周年，保持糧食生產穩定意義重大。

他表示，要把種業作為「十四五」農業科技攻關及農業農村現代化的重點任務來抓，加快啟動實施種源「卡脖子」技術攻關，保持水稻、小麥等品種的競爭優勢，縮小玉米、大豆、生豬、奶牛等品種和國際先進水平的差距，堅決打贏種業翻身仗，確保中國碗主要裝中國糧，中國糧主要用中國種。

立下「軍令狀」 確保全年產糧穩定在1.3萬億斤

唐仁健還表示，農業農村系統已立下「軍令狀」，務必確保全年糧食產量穩定在1.3萬億斤以上，並力爭穩中有增。具體說，要做到「兩穩一增」。第一，穩口糧，確保口糧絕對安全，南方雙季稻2020年擴種的面積不能減少，同時要提高單產；黃淮海和西北地區小麥面積要力爭有所恢復。

第二，穩大豆，繼續實施大豆振興計劃，力爭面積穩定在1.4億畝以上，提高單產和品質，確保用於豆製品等的食用大豆國內自給。第三，增玉米，重點擴大東北地區和黃淮海地區玉米面積。

他指，據氣象部門分析，今年旱澇極端天氣發生概率增大，草地貪夜蛾等病蟲害威脅依然存在，要提前制定預案，做好監測防範。

中國被「卡脖子 」 種子危機隱現

中經會提糧食安全這「卡脖子」技術攻關 立志打場翻身仗

責任編輯：蒯宇澄

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