▲ 菅義偉想給中國閉門羮？稱他們因一理由難入CPTPP

中美角力白熱化、美國圍堵中國手段難望放鬆之際，中國爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」，以擴大朋友圈對沖美國封殺。但日本產經新聞今天報道，首相菅義偉接受知名評論家櫻井良子專訪時，回應中國欲成為CPTPP一員時，直指以中國現行的政經體制，很難參加這一協定。

美國總統特朗普2017年簽署命令退出全球最大貿易協定——跨太平洋夥伴協定（Trans-Pacific Partnership Agreemen，TPP）後，組織改組為「跨太平洋夥伴全面進展協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）」，日本成為新組織的重要主導力量。

菅義偉：中國現行政經體制 很難參加

櫻井專訪菅義偉時也指出，去年11月日本、中國、韓國、東盟等國家與地區簽署了「區域全面經濟夥伴協定（RCEP）」，日本很期盼印度參加，但印度未參加。至於CPTPP，日本期待美國參加，但美國已脫離，日本目前是這兩大經濟組織的大國。

菅義偉答問時表示，RCEP的協商，直到最後關頭，日本仍努力勸印度加入，RCEP展現歡迎印度加入的態度，歡迎印度隨時加入；這並非易事，但他一直很希望印度加入，持續努力勸印度加入。

▲ 至於中國想加入CPTPP一事，菅義偉表示，CPTPP的規定要求成員國必須具有非常高水準的市場開放，所以這對中國而言，門檻相當高，以中國現行的政治和經濟體制很難參加。

▲ 美國總統特朗普2017年簽署命令退出全球最大貿易協定——跨太平洋夥伴協定（Trans-Pacific Partnership Agreemen，TPP）後，組織改組為「跨太平洋夥伴全面進展協定（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP）」，日本成為新組織的重要主導力量。

▲ 日本官方早前亦釋出訊號，對中國能否加入CPTPP表達審訊。日本新任駐中國大使垂秀夫日前接受內地澎湃新聞專訪時說，習近平曾對加入CPTPP表示將積極考慮，但中國是否已做好準備、滿足其較高要求，還將進一步觀察。

▲ 日本新任駐中國大使垂秀夫日前接受內地澎湃新聞專訪時說，習近平曾對加入CPTPP表示將積極考慮，但中國是否已做好準備、滿足其較高要求，還將進一步觀察。

▲ 垂秀夫說，中日間確實還存在著一些懸而未決的課題，但是作為在世界經濟中發揮巨大作用、牽引東亞地區繁榮火車頭的日中韓三國，應本著攜手解決國際社會各種各樣課題的宗旨，繼續推進務實合

中國考慮入CPTPP抗美圍堵 日方卻這樣回應

與特朗普同場 習：中方將積極考慮加入CPTPP

至於中國想加入CPTPP一事，菅義偉表示，CPTPP的規定要求成員國必須具有非常高水準的市場開放，所以這對中國而言，門檻相當高，以中國現行的政治和經濟體制很難參加。

菅義偉強調，對於中國想加入CPTPP一事，日本會審慎因應；如果CPTPP成員國沒同意是不可能加入的，加上今年是輪到日本擔任CPTPP輪值主席國，美國退出CPTPP後，目前有11個會員國的CPTPP由日本主導，日本具有一定程度的影響力。

日本駐中國大使：中國是否準備好 待觀察

日本官方早前亦釋出訊號，對中國能否加入CPTPP表達審訊。日本新任駐中國大使垂秀夫日前接受內地澎湃新聞專訪時說，習近平曾對加入CPTPP表示將積極考慮，但中國是否已做好準備、滿足其較高要求，還將進一步觀察。

中美今年格局 中國太極拳抗拜登式圍毆（中國2021前瞻系列）

【中美角力】王毅新年再喊話 盼與美國新政府重啟對話

垂秀夫說，中日間確實還存在著一些懸而未決的課題，但是作為在世界經濟中發揮巨大作用、牽引東亞地區繁榮火車頭的日中韓三國，應本著攜手解決國際社會各種各樣課題的宗旨，繼續推進務實合作。

他強調，日本有日本的特點，比如在技術方面，中國也有中國的特點，例如有很大的市場，兩國在經濟上可互相幫助。就他所知，現在中國對CPTPP也有興趣，所以希望雙方能夠往好的方向發展，兩國在經濟方面能有開闊的合作。

責任編輯：鄧國強

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

