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愛立信竟救競爭對手？用撤資要脅瑞典撤華為禁令

經濟脈搏 23:05 2021/01/03

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愛立信竟救競爭對手？用撤資要脅瑞典撤華為禁令

瑞典變相封殺華為及中興通訊參與當地5G網絡建設後，瑞典通訊巨頭愛立信（Ericsson）CEO鮑毅康（Brje Ekholm）致函給瑞典商務部長，要脅如不解除針對華為、中興的禁令，該公司不排除撤出瑞典。

值得注意是，儘管愛立信是華為競爭對手，但該公司在中國5G裝備的市場佔有率有約10％，涉及龐大商業利益；瑞典封殺令一旦觸怒中國，有機影響愛立信進攻中國市場，得不償失，因此才出現瑞典要脅撤資、拯救競爭對手一幕。

去年10月，在瑞典5G頻譜拍賣前夕，瑞典郵政及電信總局（PTS）以國家安全考量為由，宣布禁止華為及中興通訊參與，華為提告後，瑞典已裁決暫停禁令。後來11月經瑞典法院裁定，儘管上訴仍在處理中，但原訂於2021年1月舉行的5G拍賣會可以繼續舉行，這意味著華為及中興通訊仍被排除。

愛立信在中國5G市場佔10％  不欲瑞典開罪中方

瑞典《每日新聞報（Dagens Nyheter）》以「愛立信CEO施壓（瑞典）政府，要求拯救華為」為題發文報道，該國電信巨頭愛立信高管在給政府官員的短信中，以公司在瑞典的去留問題，施壓政府採取行動更改對中國企業的5G禁令，甚至曾想幫華為找律師。同時，還分析了愛立信要求拯救競爭對手華為的「動機」。

瑞典推翻臨時禁令 將撇甩華為 重啟5G頻譜拍賣

愛立信CEO撐華為 對瑞典不公平禁令提出質疑

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報道指出，愛立信公司CEO鮑毅康給該國商務部長安娜·哈爾伯格（Anna Hallberg）的短信中，反覆討論如果對中企的5G禁令不變，總部位於瑞典、擁有13000名員工的愛立信還是否可以繼續留在瑞典的問題。

他質疑，「我不明白，政府官員為什麼有權做出一個威脅到瑞典與他國關係的決定，他一定是越權了」。哈爾伯格則保證瑞典政府會重視愛立信。

愛立信希望表明對中國善意  投挑報李

此外，愛立信曾試圖幫華為聘請律師，華為當時正準備就瑞典禁令採取法律行動。鮑毅康曾在去年11月6日說：

有趣的是，我們與幾家瑞典律師事務所談過，但沒有人願意站出來幫助華為。很不幸，有很多懦夫。事實上，愛立信在中國5G市場擁有約10%的份額，並且依重中國的承包商。

【華為中興5G】瑞典這一招　間接封殺中國5G技術

瑞典法院煞停華為5G禁令 為何被指不是華為勝利？

對此，哈爾伯格在回覆《每日新聞報》表示，瑞典政府無法對禁令進行干預，她沒有嘗試影響PTS，並聲稱自己從沒與鮑毅康見面，愛立信沒控制政府，也沒控制她，但傾聽他們的意見很重要。愛立信對瑞典來說很重要，以及她將致力於與中國保持良好的貿易關係。

報道並引述專家分析，愛立信似乎希望通過對華為瑞典事務表達善意，讓中國政府也能對愛立信的中國業務有善意的回應。「瑞典市場太小了，對華為和愛立信來說都沒有什麼經濟意義。但由於這是愛立信的本土市場，具有很強的象徵價值，因此，愛立信希望向中方表明，該公司正在盡其所能影響瑞典政界人士。」

責任編輯：鄧國強

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