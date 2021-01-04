【中美2021】中國2：0拜登 歐洲也少理美國統戰

▲ 【中美角力】疫情改寫三國演義 歐洲少理拜登統戰

2021年到來之前，歐盟兩份重要協議迎來突破，一是英國脫歐貿易協議，二是中歐全面投資協定。兩份協議談判都是早已開始，拖了多時，到最後關頭突然來個大轉折後達成。但英歐協議只涉地區博弈，中歐協議卻牽動全球大局——中美歐「新三國演義」之局。

歐盟對英國「任性」脫歐意外「闊佬」，與疫情下需為經濟救亡有一定關係。雖然英國依賴歐盟更多，但好歹也是歐盟第三大貿易夥伴。歐洲多國近期爆發變種新冠病毒疫情，重新封城，英歐一拍兩散對誰都沒有好處。

至於中歐全面投資協定（Comprehensive Agreement on Investment，CAI），歐盟的盤算同樣與疫情撇不了關係。疫情加速世界變，以至令美國「鐵桿兄弟」歐盟在這個問題上，也不聽美國候任總統拜登指揮。

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中國RCEP後乘勝追擊 對拜登2：0

對中國而言，此時與歐盟達成協議用意相當明顯：以「連橫」瓦解拜登「合縱」。

拜登團隊主張，美國與盟友與夥伴經濟加起來佔全球逾半，足令中國無法忽視，不得不改變。

然而，中國趕在拜登上任前與歐盟完成談判，無疑旨在使拜登的如意算盤打不響。中國在歐盟有機會跟拜登政府充分「對錶」完成中歐協議，相當於把西方陣營一分二，令美國自家「後園」起火。

中歐全面投資協定，更可謂中國繼11月《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）之後乘勝追擊，再度提高拜登統戰西方陣營的難度。RCEP當中就包括了日本、南韓、澳洲及新西蘭這些美國盟友。RCEP與CAI一亞太一歐洲，從東西兩方向穩住中國的「朋友圈」，使拜登未上任就面臨戰略窘境。

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拜登團結名義阻撓 現狀卻不利歐盟團結

對歐盟而言，此刻與中國抱團的考量比較複雜，但總的來說利大於弊。協定錯失原預期在冬至前後公佈時機，除因歐盟內部對中國勞工與人權狀況有疑慮，還有就是拜登團隊施壓，要求歐盟先與美國協調對華戰略。惟歐盟一周過後就回心轉意，忽視美國候任總統號令，為甚麼？

首先就是因為疫情。新冠疫情加速了全球重心轉移，中國不但沒有如西方部分聲音一年前預期「爆煲」，反而成為首先控制住疫情、2020年唯一預料仍有增長的主要經濟體，反觀歐美嚴重衰退，與中國形成此消彼長之勢，西方不亮東方亮。

國際貨幣基金組織（IMF）10月已預期，料，美國與歐元區2020年經濟會分別萎縮4.3%及8.3%，中國則增長1.9%，這還未計算最新一波疫情衝擊。

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英國智庫「經濟和商業研究中心」（CEBR）12月報告便預期，因為疫情影響，中國經濟規模會在2028年超越美國成全球之首，比疫情爆發前所料提早5年。報告亦料中國在十四五規劃（2021至2025年）期間，人均收入會升至12,536美元或以上，加入世界銀行定義的高收入經濟體行列。歐洲經濟原本已表現平平，現在更要克服疫情拖累，豈能放過中國機遇。

第二，協定能滿足歐盟在投資方面對中國的訴求，並能間接促進歐盟團結。拜登以團結名義嘗試阻撓中歐協議，但事實上，現狀對歐盟內部團結並不有利。中歐全面投資協定之前，歐盟國家各自與中國簽有雙邊投資協定，這些協定不但沒有......

（節錄）

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