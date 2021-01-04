1月4日公佈的2020年12月財新中國製造業PMI（採購經理指數）錄得53，雖較11月的十年來高點下降1.9個百分點，但仍顯著高於榮枯線，顯示疫情後經濟恢復仍在持續。這走勢與統計局製造業PMI一致，國家統計局公佈的2020年12月製造業PMI錄得51.9，回落0.2個百分點，為2020年第三高位，連續十個月位於擴張區間。

財新製造業PMI反映內地製造業運行繼續改善，供給和需求均處高景氣水平。生產指數和新訂單指數盡管較2020年11月略有下降，但分別連續第十個月和第七個月位於擴張區間。企業反饋顯示，產出與新訂單總量增速雖然放緩，但仍屬強勁。而在海外疫情形勢仍不明朗下，國內出口需求穩步改善，使新出口訂單連續五個月擴張。

▲ 內地12月財新製造業PMI降至53 料未來半年復甦更強勁

由於大宗商品價格持續攀升，工業金屬漲價明顯，製造業企業購進價格指數升至2018年1月以來新高，帶動製造業企業出廠價格指數升至兩年半以來的最高值。企業反映原料尤其金屬漲價，製造業平均投入成本大幅加速上揚，漲幅為三年來最強勁，導致製造商也上調產品售價，但成本壓力導致企業對增加用工相對謹慎，就業指數位於榮枯線附近。

內地12月非製造業PMI降至55.7 維持較高景氣區間

內地12月製造業PMI微降至51.9 保持穩步復甦勢頭

市場仍維持較高活躍度，庫存相關指標保持穩健。採購量連續第八個月保持擴張，但擴張速度有所放緩；原材料庫存繼續保持增加，但增幅有所下降；產成品庫存總體較2020年11月變化不大，但細分數據顯示消費品庫存略有增加，資本品和中間品有所減少。

在全球需求轉強、疫情結束等預期因素下，製造業企業普遍相信未來一年產量將會超過目前水平。生產經營活動預期指數高位略降，大幅高於榮枯線，亦略高於長期均值。

財新智庫高級經濟學家王喆預計，考慮到2020年上半年的低基數效應，後疫情時代經濟的恢復還將持續數月，未來半年巨集觀經濟指標按年計將更強勁，但需要重點關註原材料價格快速上漲導致企業成本壓力的增加以及對就業的負面影響。

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責任編輯：游昊雲

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