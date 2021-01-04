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【新冠疫苗】中國疫苗受歡迎走私到日本？大使這樣回應

社會熱點 10:52 2021/01/04

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【新冠疫苗】中國疫苗受歡迎走私到日本？大使這樣回應

新冠肺炎疫苗國際競賽白熱化，日本媒體報道，儘管日本政府並未承認其可靠性，但已有中國製新冠疫苗走私至日本，且收費亦非天價、每劑一萬日圓（折合港幣約750元）、一人需打兩劑。這樁「另類事件」似乎凸顯國際對疫苗的渴求、以及中國疫苗的被接納程度。

而中國駐日本大使館則回應指，中國願與國際合作，打擊疫苗製假售假、非法外流等違法犯罪行為。

日本「每日新聞」報道，2020年11月以後，日本具代表性的企業經營者及部分富人已接種中國製的新冠疫苗。這些疫苗都是走私到日本，除了自己用之外，走私到日本的行為可能觸法。

每日新聞曝國IT公司社長夫婦接種

報道舉出其中一個例子，就在上月12日下午6時30分左右，有一家資訊科技（IT）大廠的社長及其妻子，到東京都品川區的一家診所；這一天雖是診所休診日，但院長與一名中國男性已等著這對夫婦前來。

【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗

【新冠疫苗】張文宏稱如一半人接種　全球疫情六七月現轉捩點

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IT大廠社長的妻子有點不安的問「真的安全嗎？」診所院長背對著，只顧打電腦，中國男性代替院長回應，點頭微笑。

這名中國男性經常往來中日之間，與這家科技大廠社長有20年的交情，勸這位社長接種疫苗。

院方拿出預防接種同意書，但沒問接受接種疫苗者的病例、是否有過敏等問題，只要獲得同意接種即可。

後來，中國男性到隔壁房間，從冷藏庫拿出大約A4大小的不銹鋼製盒子交給院長，盒內有袋裝物，各包內裝2支注射器和一支5毫升的容器。標籤上寫著日期及COVID-19、新型冠狀病毒滅活疫苗的文字。

接種過程中  中國男子一直協助日本醫生

診所院長戴上醫療用的手套，將注射器的針插入容器內，容器內大約裝有一半的透明液體漸減。這對科技大廠社長夫妻從抵達診所到接種疫苗，前後不到5分鐘的時間就接種完畢。

據報，一個人施打一次1萬日圓（約港幣750元）。這名科技大廠社長的妻子對丈夫笑著說，「只不過是施打個疫苗，我們未免太緊張了。」妻子從手袋拿出錢包，付錢了費用。

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【新冠疫苗】阿根廷迫切買中國疫苗　急到炒掉駐華大使？

中國疫苗攻略曝光：接種後需留觀30分鐘 否則會這樣

報道說，以匿名為條件，這位科技大廠社長接受採訪時表示，並非怕新冠肺炎才到處尋覓政府未批准的疫苗，只是因有交情，有人介紹。這名社長與其妻下一次接種是3周後，也就是2021年1月3日。

針對這項報道，中國駐日本大使館發言人回應說，「中國政府高度重視疫苗生產和流通安全，嚴格執行疫苗全流程管理，願同各國共同打擊整治疫苗製假售假、非法外流等違法犯罪行為，切實保障疫苗研發、生產、流通、使用安全，確保新冠肺炎疫情防控工作有序開展。」

【新冠疫苗】內地首批接種預計5000萬人次 2月15日前完成

中國疫苗搭路攻歐洲？藥明生物在德國做了這事

責任編輯：鄧國強

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