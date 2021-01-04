▲ 中國太空站2021來也 天和號核心艙測試完成春季發射

2021年伊始，中國太空探索即有新進展。天問一號火星探測器里程突破4億公里，料農曆新年前後到達火星之際，中國太空站（內地稱空間站）天和號核心艙亦準備發射。中國載人航天工程辦公室透露，中國太空站核心艙天和號艙測試工作已基本完成，航天員乘組亦已經選定，正在開展任務訓練；天和號核心艙會於春季發射升空。

中國載人航天工程總設計師周建平表示，空間站核心艙會於2021年春季，在海南文昌發射場以長征五號B遙二火箭發射。中國隨後會發射天舟二號貨運飛船，和神舟十二號載人飛船，完成交會對接和相關在軌關鍵技術驗證。

根據飛行任務規劃，中國空間站建造分兩個階段實施：此前已圓滿完成長征5號B首飛任務；後續會相繼完成11次發射，包括核心艙和兩個實驗艙、4艘貨運飛船及4艘載人飛船，其中，關鍵技術驗證階段安排核心艙發射等6次飛行任務。

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據此前資料顯示，中國空間站整體會稱「天宮空間站」，基本由3個艙段呈T型佈局組成，核心艙稱「天和」，兩個實驗艙為「問天」與「夢天」，搭載的太空望遠鏡則叫「巡天」。天和號核心艙前後兩端均可供「神州」載人飛船與「天舟」貨運飛船對接，對接後整個空間站會成「十」字型。

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周建平表示，空間站關鍵技術驗證階段，會對空間站的新技術進行全面驗證，如再生式生命保障技術（站內自給自足）、機械臂技術等；航天員還會進行多次太空出艙活動。

中國第三批18名預備航天員已於2020年10月1日加入航天員隊伍，包括7名航天駕駛員、7名航天飛行工程師和4名載荷專家，他們會參加空間站運營階段各次飛行任務。

中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬稱，綜合考慮航天員的飛行經驗、現狀、年齡和心理相容性協同配合，以及後續的發展等因素，統籌搭配了4次飛行乘組，每個乘組是3個人，由執行過飛行任務的航天員擔任指令長。

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與此同時，中國載人航天工程辦公室主任郝淳透露，中國目前還在組織載人月球探測的方案，深化論證和關鍵技術攻關。

至於天問一號，國家航天局公佈，截至1月3日（周日）6時，天問一號火星探測器已經在軌飛行163天，飛行里程突破4億公里，距離地球約1.3億公里，距離火星約830萬公里。探測器姿態穩定，按計劃將在一個多月後實施近火制動，進入環火軌道，準備著陸火星。

天問一號是中國獨立開展行星際探測的第一步，一次過實現對火星的「繞、著、巡」，即火星環繞、火星著陸、火面巡視3大任務。天問一號探測器總重約5噸，由環繞器和著陸巡視器組成，著陸巡視器主要包括進入艙和火星車。目前，環繞器已完成第三次在軌自檢，各系統工作正常。

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責任編輯：連兆鋒