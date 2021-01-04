中國新冠疫苗打完或現這些不良反應 官媒發放指南

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新冠疫苗北京全速打 220接種點2天已打7萬劑
中國首批新冠病毒疫苗開始在北京、山東等地為重點人群接種。中國新冠疫苗在東南亞、中東、拉丁美洲多國亦陸續開始普及接種，以至據報獲得日本富豪「偷步」青睞，安全問題相信不大。但中國疫苗與其他疫苗一樣，接種者有機會出現某些不良反應。央視發佈中國新冠疫苗接種指南組圖，回答了疫苗適用於哪些人群、打完後能不能摘口罩、出現不良反應怎麼辦等問題。
推薦免疫程序為2針，期間至少隔14天。接種部位為上臂三角肌。
優先接種重點人群包括：
• 冷鍵物品檢驗檢疫人員
• 口岸裝卸運輸人員
• 交通運輸人員
• 出國工作學習人員
• 邊境口岸工作人員
• 醫療衛生人員
• 公安、消防、社區工作者等相關人員
• 水、電、暖、煤、氣等相關人員
• 物流、養老、環衛、殯葬等相關人員
目前適合接種人群年齡介乎18至59歲，而隨住更多疫苗投入使用，往後會實現應接盡接。以北京為例，春節前會完成重點人群接種，春節後即會組織展開其他人群接種。
不適合接種者包括：
• 18歲以下，或59歲以上人士*
• 孕婦
• 哺乳期婦女
• 正處在發熱、感染等疾病急性期、患免疫缺陷或免度紊亂的人群
• 嚴重肝腎病病、藥物不可控制高血壓、糖尿病併發症、惡性腫瘤患者
*未成年人與長者需要等待進一步臨床試驗數據披露，明確是否後續能夠接種
可能出現的不良反應包括：
• 頭痛發熱
• 咳嗽
• 接種部位局部紅暈
• 嘔吐
• 食欲不振
• 腹瀉
注意事項：
• 接種後應在現場留觀30分鐘
• 回家後出現不良反應，要報告接種點工作人員，必要時及時就醫
不建議。
目前證據顯示，抗體在6個月以上仍能維持較高水平，達到世衛組織規定要求。
暫時不能。少數人接種後仍可能不產生保護力。人群免疫屏障尚未建立前，仍需做好載口罩、勤洗手等防護措施。
接種疫苗可以在一定程度上降低感染風險，但任何疫苗的保護效果都不能達到100%，必要時仍應配合相關部門進行核酸檢測。
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責任編輯：連兆鋒