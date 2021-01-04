▲ 中國新冠疫苗打完或現這些不良反應 官媒發放指南

中國首批新冠病毒疫苗開始在北京、山東等地為重點人群接種。中國新冠疫苗在東南亞、中東、拉丁美洲多國亦陸續開始普及接種，以至據報獲得日本富豪「偷步」青睞，安全問題相信不大。但中國疫苗與其他疫苗一樣，接種者有機會出現某些不良反應。央視發佈中國新冠疫苗接種指南組圖，回答了疫苗適用於哪些人群、打完後能不能摘口罩、出現不良反應怎麼辦等問題。

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新冠疫苗北京全速打 220接種點2天已打7萬劑

新冠病毒疫苗怎麼打，打幾針？

推薦免疫程序為2針，期間至少隔14天。接種部位為上臂三角肌。

哪些人適合接種新冠疫苗？

優先接種重點人群包括：

• 冷鍵物品檢驗檢疫人員

• 口岸裝卸運輸人員

• 交通運輸人員

• 出國工作學習人員

• 邊境口岸工作人員

• 醫療衛生人員

• 公安、消防、社區工作者等相關人員

• 水、電、暖、煤、氣等相關人員

• 物流、養老、環衛、殯葬等相關人員

目前適合接種人群年齡介乎18至59歲，而隨住更多疫苗投入使用，往後會實現應接盡接。以北京為例，春節前會完成重點人群接種，春節後即會組織展開其他人群接種。

哪些人不適合接種新冠疫苗？

不適合接種者包括：

• 18歲以下，或59歲以上人士*

• 孕婦

• 哺乳期婦女

• 正處在發熱、感染等疾病急性期、患免疫缺陷或免度紊亂的人群

• 嚴重肝腎病病、藥物不可控制高血壓、糖尿病併發症、惡性腫瘤患者

*未成年人與長者需要等待進一步臨床試驗數據披露，明確是否後續能夠接種

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接種後可能出現哪些不良反應？

可能出現的不良反應包括：

• 頭痛發熱

• 咳嗽

• 接種部位局部紅暈

• 嘔吐

• 食欲不振

• 腹瀉

注意事項：

• 接種後應在現場留觀30分鐘

• 回家後出現不良反應，要報告接種點工作人員，必要時及時就醫

中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗

新冠疫苗和其他疫苗可以一起打嗎？

不建議。

接種後，抗體可持續多久？

目前證據顯示，抗體在6個月以上仍能維持較高水平，達到世衛組織規定要求。

打了疫苗能不載口罩嗎？

暫時不能。少數人接種後仍可能不產生保護力。人群免疫屏障尚未建立前，仍需做好載口罩、勤洗手等防護措施。

打疫苗後還需做核酸檢測嗎？

接種疫苗可以在一定程度上降低感染風險，但任何疫苗的保護效果都不能達到100%，必要時仍應配合相關部門進行核酸檢測。

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責任編輯：連兆鋒