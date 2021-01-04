▲ 「好故事」企業排隊上市 中國股市2021想輸都難？

中國股市在2020年收官表現靚麗，主要基準滬深300指數上漲27%，創下多年新高，反映出中國經濟在新冠病毒大流行期間的復甦。華爾街日報展望2021年，資本市場仍會受益於中國經濟疫後快速反彈；大摩分析師更直言，一堆「精彩故事」的優質公司正在排隊上市，增加外資投資中國股市的渴望。

2020年終極盤點，中國股票發行量打破紀錄，同時股價大漲，這些因素共同幫助全球中資股票的市值提升了約5萬億美元。

在歐盟和中國就一項投資協議的條款達成一致後，追蹤滬深前300強股票的中國滬深300指數周四上漲1.9%，創2015年6月以來最高水平。該內地基準股指年內錄得27%的漲幅，上證綜指2020年收官漲14%，創下近三年收盤新高。

受惠疫後經濟復蘇、資金流入等因素

展望2021年，華爾街日報文章指，投資者和財務顧問預計中國將繼續受益於全球低利率、全球金融體系中流動的巨額資金、以及中國經濟在新冠疫情後的快速反彈。10月份時國際貨幣基金組織（IMF）已預計，2021年中國GDP將大漲8.2%，此前該機構對2020年的GDP增長預期為1.9%。

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摩根士丹利股票資本市場區域聯席主管安德森（Magnus Andersson）表示，國際投資者對增長充滿渴望，因此熱衷於買入正在快速擴張的優質中國公司股票。安德森說，一大批具有真正成長性和精彩故事的非常優質的公司在排隊等待上市。

近期可能進行首次公開募股的公司包括短影片和直播集團快手科技，以及拼車和網約車公司嘀嗒。這兩家公司都並已在香港提交了上市文件。

外資投資中國股市的渴望 正在上升

高盛集團亞洲融資部門（除日本外）主管阿斯（Aaron Arth）表示，中國科技、醫療和消費類企業仍將是該地區最重要的股票發行者之一。他說，「2021年將會和2020年一樣忙碌，甚至會更忙」。

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Dealogic的數據顯示，在截至12月30日的一年裡，中國企業已發行超過2,790億美元的股票，比2019年增長72%。這包括IPO、二次上市、增發新股和可轉換債券交易。該數據涵蓋中國內地市場，以及在香港和美國進行的境外股票發行。

報道指，與2020年一樣，到2021年，已在其他交易所上市的公司的二次上市可能會成為一筆大生意。這可能包括更多在美上市公司在香港進行二次上市。

責任編輯：鄧國強

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