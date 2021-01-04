【新冠肺炎】汽車零件包裝檢陽性 吳尊友指污染量低難播毒

▲ 汽車零件包裝檢陽性 吳尊友指污染量低難播毒

全國多地先後通報，部分汽車零部件外包裝標本核酸檢測呈陽性。針對多地發現汽車零件核酸檢測陽性的情況，中國疾控中心專家吳尊友分析，由於污染量比較小，不會造成普通民眾感染。

截至目前，山東煙台市開發區一汽車零部件外包裝標本新冠病毒核酸檢測結果陽性；山東臨沂市羅莊一家汽車4S店檢測出貨物內包裝陽性標本1份；山西晉城市排查抽樣送檢的汽車輪胎外包裝樣本新冠病毒核酸檢測結果呈陽性。目前，相關接觸人員已全部實行隔離觀察，進行大範圍核酸檢測，相關涉疫產品已全部封存，產品及環境已全部進行終末消毒。

3日，呼和浩特市應對新冠肺炎疫情防控工作指揮部發布消息。2020年12月31日晚，外市一企業員工被診斷為新冠肺炎確診病例，該企業經銷的部分汽車零部件外包裝標本核酸檢測陽性，該企業曾有3批零配件流入呼和浩特市3家4S店。

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經檢測、復核，其中一家4S店的5份貨物外包裝標本為陽性。當地已對涉疫產品全部封存。目前，在呼和浩特的涉疫物品、接觸人員已全部隔離管控，核酸檢測結果均為陰性。河北滄州發布消息，一汽車零部件的外包裝也檢測出陽性。目前，現存產品已全部封存，相關接觸人員已全部實行隔離觀察。

工作人員染病後仍作業

針對多地發現汽車零部件核酸檢測陽性的情況，中國疾病預防控制中心流行病學首席專家 吳尊友分析，此次查出多地汽車零部件外包裝核酸陽性，主要原因是工作人員感染新冠病毒後，仍繼續作業而導致的，並非境外零部件被污染後帶入國內，不過污染量比較小，不會造成普通民眾感染。

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責任編輯：游昊雲

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