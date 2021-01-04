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美國圍堵令華為業務收縮 任正非用這一句回應

國情動向 12:37 2021/01/04

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在美國斷供芯片（又稱晶片）、拉攏盟友圍堵下，華為面臨巨大挑戰，日前還傳出華為要與國內多間車企展開合作，計劃造車。創始人任正非表示，企業業務要聚焦戰略重點，繼續做減法，堅持有所為、有所不為。

戰略收縮企業業務 擴張雲業務

華為內部員工社區平台「心聲社區」公布任正非日前在企業業務以及雲業務匯報會上的發言。

任正非指出，華為精簡企業業務，要聚焦戰略重點，繼續做減法，收縮企業業務做戰線，認真弄清楚做作戰模型，並強調「一定要有所為、有所不為，不能面面俱到。」原來確定的4個行業，不要再增加擴大作戰面，把戰略打散就沒有戰鬥力了。

任正非講話的重點，聚焦在華為雲。他認為華為雲是未來華為發展的一個重要業務，應該抓住全球雲服務這個重要的機遇。

愛立信竟救競爭對手？用撤資要脅瑞典撤華為禁令

路透社：意大利電信將削減華為5G設備的採購份額

華為小公主姚安娜開微博玩自拍　網友錯曬重點（組圖）

對於雲服務的建設，任正非認為華為不像阿里、亞馬遜，「我們沒有那麼多錢，他們有用不完的美國股市的錢」，任正非要求縮減華為的其他企業業務，集中力量來進行華為雲的技術架構研究，加大對於華為雲的研究資金投資。

他表示，要研究領先的華為雲由哪些要素組成，因何而擁有競爭力。

任正非又提出，底層的技術架構是最核心的，需要高手。他強調，底層架構的開放性、擴展性、穩定性、持久性、安全性、效率，決定後續軟件的發展潛力、研發效率。高級專家團隊要有長期穩定擔當，不要草率換人。

同時，任正非認為華為雲既是一個產品提供，又是一個運營平台，要全力以赴抓應用生態建設。「沒有應用，華為雲就可能死掉。」

【中美科技戰】任正非：中國科研似足美國二戰前 充斥功利

責任編輯：尹航

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