▲ 新冠疫苗北京全速打 220接種點2天已打7萬劑

中國內地新冠疫苗普及接種在2021年拉開序幕，北京、山東等地接種陸續開始。北京市設立了220個新冠疫苗接種點，2天已為超過7萬人注射。北京計劃在春節前，完成為9類重點人群優先接種，春節後隨即開始為其他人群廣泛接種，尋求實現「應接盡接」。

北京市衛生健康委新聞發言人高小俊周日（3日）表示，北京自元旦起，組織各區對九類重點人群開展新冠疫苗接種，目前全市已啟用220個接種點，1月1日至2日期間，全市共接種新冠疫苗73,537劑，未發生嚴重不良反應。

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高小俊指，疫苗接種工作在知情和自願的基礎上，力爭做到「應接盡接」。為保證接種順利，全市相關部門和機構對新冠疫苗的運輸、存儲、接種和不良反應處置等關鍵環節進行了周密部署，新冠疫苗實現了全鏈條、全流程閉環管理。

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據悉，新冠疫苗指揮調度平台和接種管理平台已經上線，人員信息與北京健康寶平台實現互通，受種人員在接種第一劑後，北京健康寶的「健康服務預約查詢」欄目中，會提示「已接種第一劑次」；接種第二劑後，會提示「疫苗接種完成」。

高小俊提醒，即使已經接種新冠疫苗的人群，仍需嚴格遵守各項防控措施，做好個人防護，自覺戴口罩、勤洗手、常通風、少聚集、保持安全社交距離，對自己健康負責，對他人健康負責。

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9類重點優先接種人群包括出國工作學習者、冷鍵檢疫人員、口岸裝卸人員、交通運輸人員、邊境口岸人員、醫療衛生人員、公安消防和社區工作者、水電煤氣人員、物流養老環衛殯葬人員。

孕婦、哺乳期婦女、發燒、免疫疾病、嚴重肝腎病病、藥物不可控制高血壓、糖尿病併發症、惡性腫瘤患者皆不適合接種新冠疫苗。

此外，中國新冠疫苗目前只限18至59歲人士接種，未成年人與長者需要等待進一步臨床試驗數據披露，明確是否後續能夠接種。

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責任編輯：連兆鋒