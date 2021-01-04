  • 21°C
香港時間 : 2021104日 (一) 14:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 晶片 芯片 5G 內循環 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新冠疫苗北京全速打 220接種點2天已打7萬劑

社會熱點 13:28 2021/01/04

分享：

新冠疫苗北京全速打 220接種點2天已打7萬劑

中國內地新冠疫苗普及接種在2021年拉開序幕，北京、山東等地接種陸續開始。北京市設立了220個新冠疫苗接種點，2天已為超過7萬人注射。北京計劃在春節前，完成為9類重點人群優先接種，春節後隨即開始為其他人群廣泛接種，尋求實現「應接盡接」。

北京市衛生健康委新聞發言人高小俊周日（3日）表示，北京自元旦起，組織各區對九類重點人群開展新冠疫苗接種，目前全市已啟用220個接種點，1月1日至2日期間，全市共接種新冠疫苗73,537劑，未發生嚴重不良反應。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

高小俊指，疫苗接種工作在知情和自願的基礎上，力爭做到「應接盡接」。為保證接種順利，全市相關部門和機構對新冠疫苗的運輸、存儲、接種和不良反應處置等關鍵環節進行了周密部署，新冠疫苗實現了全鏈條、全流程閉環管理。

中國疫苗打完或現這些不良反應 官媒發放指南

據悉，新冠疫苗指揮調度平台和接種管理平台已經上線，人員信息與北京健康寶平台實現互通，受種人員在接種第一劑後，北京健康寶的「健康服務預約查詢」欄目中，會提示「已接種第一劑次」；接種第二劑後，會提示「疫苗接種完成」。

高小俊提醒，即使已經接種新冠疫苗的人群，仍需嚴格遵守各項防控措施，做好個人防護，自覺戴口罩、勤洗手、常通風、少聚集、保持安全社交距離，對自己健康負責，對他人健康負責。

中國疫苗受歡迎走私到日本？大使這樣回應

9類重點優先接種人群包括出國工作學習者、冷鍵檢疫人員、口岸裝卸人員、交通運輸人員、邊境口岸人員、醫療衛生人員、公安消防和社區工作者、水電煤氣人員、物流養老環衛殯葬人員。

孕婦、哺乳期婦女、發燒、免疫疾病、嚴重肝腎病病、藥物不可控制高血壓、糖尿病併發症、惡性腫瘤患者皆不適合接種新冠疫苗。

此外，中國新冠疫苗目前只限18至59歲人士接種，未成年人與長者需要等待進一步臨床試驗數據披露，明確是否後續能夠接種。

中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗

張文宏稱如一半人接種 全球疫情六七月現轉捩點

國藥公布疫苗保護力79.34% 內地申請上市

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

跟進【中美角力】新形勢，立即了解

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：連兆鋒

相關文章

高福：歐美mRNA疫苗為癌症病人研製 未能排除副作用
2020/12/30
高福：歐美mRNA疫苗為癌症病人研製 未能排除副作用
【新冠疫苗】國藥疫苗獲內地批准有條件上市 全民免費接種
2021/01/01
【新冠疫苗】國藥疫苗獲內地批准有條件上市 全民免費接種
【新冠疫苗】烏克蘭也投下信心票 向科興訂購180萬劑
2021/01/01
【新冠疫苗】烏克蘭也投下信心票 向科興訂購180萬劑
【新冠疫苗】巴西聖保羅州：科興疫苗有效率50%至90%
2020/12/27
【新冠疫苗】巴西聖保羅州：科興疫苗有效率50%至90%
【新冠疫苗】阿根廷迫切買中國疫苗　急到炒掉駐華大使？
2020/12/28
【新冠疫苗】阿根廷迫切買中國疫苗　急到炒掉駐華大使？
疫情 傳染病 中國 北京 新冠肺炎 疫苗 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【新冠肺炎】汽車零件包裝檢陽性 吳尊友指污染量低難播毒
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

王丹美國確診新冠肺炎 他這樣形容病情
王丹美國確診新冠肺炎 他這樣形容病情
成龍一跛一跛表情痛苦 內地亮相要兩人攙扶（組圖，有片）
成龍一跛一跛表情痛苦 內地亮相要兩人攙扶（組圖，有片）
米高·佐敦告贏內地公司「喬丹體育」 賠償額只有這個數
米高·佐敦告贏內地公司「喬丹體育」 賠償額只有這個數
女星孫僑潞疑跨年飲酒飲到死 終年僅25歲（組圖）
女星孫僑潞疑跨年飲酒飲到死 終年僅25歲（組圖）
【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗
【新冠疫苗】中國疫苗59歲以上老人不能打 需等進一步臨床試驗
【新冠肺炎】毗鄰香港 變種病毒再殺入廣東
【新冠肺炎】毗鄰香港 變種病毒再殺入廣東