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華為傳已研發出3納米芯片  能否投產還看一男子？

經濟脈搏 13:28 2021/01/04

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華為傳已研發出3納米芯片  能否投產還看一男子？

華為被深度捲入中美角力，目前正着力應對美國封殺令。內地媒體報道，華為在艱難時刻已研製出名叫「麒麟9010（Kirin 9010）」的新一代處理器，並且達至3納米的國際頂尖製程。但在美國對華為進行技術封鎖之下，誰能替華為代工生產3納米芯片，成為主要難題；而美國候任總統拜登上台後，會否放鬆對中美俱損的制裁令，很可能是關鍵。

內地IT行業網站cnBeta引述消息人士表示，華為新研製的旗艦處理器命名為麒麟9010，採用的是3納米製程。

華為去年10月發布最新一代旗艦處理器麒麟9000與華為Mate40系列手機，麒麟9000處理器是全球首個5納米製程的5G手機單芯片系統（SoC），採用台積電製程。

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但美國去年9月15日實施新制裁令，企業如利用美國技術或設備產製芯片，未獲美國政府許可，不能向華為供貨；新禁令下，台積電等企業，就不能再為華為生產芯片。

因此，華為的麒麟9000、以及搭載麒麟9000系列芯片的Mate40系列手機，可能將成為絕版的華為高端手機，成為了消費者搶購對象。當時華為常務董事、華為消費者業務CEO余承東坦承，「這可能是華為最後一代麒麟高端芯片。」

拜登不放鬆禁令  華為高端芯片難找到代工廠

而這次內媒曝光華為新旗艦處理器麒麟9010，採用3納米製程備受關注，一方面由於美國對華為的禁令仍未鬆綁，另一方面是台積電的3納米製程預計2022年才會大規模投產，而且是由蘋果拿下首批訂單。

那麼華為的新一代旗艦智慧手機和新一代麒麟SoC會找誰代工？目前有太多不確定性。外界普遍分析指，在華為或內地半導體企業成功建立高端芯片產能前，華為先進的芯片製程能否轉化為量產產品，短期內還要看拜登對中國政策、包括會否放鬆針對華為的禁令。

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責任編輯：鄧國強

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