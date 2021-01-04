十四五聚焦能源發展 上海將設立碳排放權交易系統

中央經濟工作會議提出要做好碳達峰、碳中和工作。生態環境部部長黃潤秋3日表示，將在武漢設立註冊登記系統，在上海設立全國碳排放權交易系統（ETS），儘快在線上開展第一單碳排放權交易。

今年啟動全國碳排放權交易市場建設

據央視新聞，黃潤秋介紹，從2011年開始，中國在北京、廣東等7個省市開展碳排放權交易試點，共進行了4.3億噸的二氧化碳交易，總交易額接近100個億。路透社報道，由於擔心排放數據的準確性和透明度，全國範圍的計劃被一再推遲。

黃潤秋指出，2021年將啟動全國碳排放權交易市場的建設，利用市場機制倒逼企業技術創新，減少碳排放強度。

他說：「我們選擇一些典型行業，電力行業，有2千多家企業，會在比較短的時間之內，把相關的碳排放配額下達到這樣一些企業。我們會加快支撐系統的建設，註冊登記系統的話是在武漢，交易系統的話是在上海，盡快在線上開展第一單的碳排放權交易。」

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黃潤秋又稱，從「十三五」中國提出「堅決打好污染防治攻堅戰」，到「十四五」的「深入打好污染防治攻堅戰」，「堅決」到「深入」，一詞之差，將帶來重大的轉變。 十四五」觸及的生態環境問題，層次更深，領域更廣，要求更高。

黃潤秋表示，2021年生態環境部將以降碳為總抓手，調整優化環境治理模式，加快推動從末端治理向源頭治理轉變，透過應對氣候變化，降低碳排放，從根本上解決環境污染問題。

責任編輯：尹航

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