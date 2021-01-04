【新冠疫苗】各省市陸續接種疫苗  18家企業生產保供應

從1日開始，中國首批新冠疫苗在多地開始對重點人群進行接種工作，多省多地完成首針接種。據悉，隨著疫苗上市和產能提升，接種範圍還將進一步擴大。

1月1日起，北京各區陸續有組織地開展重點人群新冠病毒疫苗接種工作。北京市衛生健康委表示，根據計劃，北京將在2021年春節前，對出國工作、學習人員，面臨較高境外疫情風險的邊境口岸工作人員，醫療衛生人員，水、電、氣、養老、環衛、通訊相關工作人員等共9類重點人群開展緊急接種。目前重點人群緊急接種由所在轄區組織接種，暫不採取個人預約方式。

上海蒙古亦已開始首批接種

上海疾控日前發布新冠病毒疫苗接種熱門問題詳細解答，並啟動重點人群接種工作。在華山醫院接種點，醫務人員登記信息、在知情同意書上簽字後接種疫苗。按照要求，接種人員接種後需在留觀區觀察30分鐘，無不良反應後方可領取新冠病毒疫苗接種證明離開接種點。

內蒙古自治區此前已在重點人群中先期開始新冠疫苗接種工作，預計接種50萬人次，將在1月5日前完成第一針的接種，2月5日前接種完第二針。目前各臨時接種點大概每天要完成400人至500人的接種工作。

專家指無證據病毒變異令疫苗失效

中國疾病預防控制中心免疫規劃首席專家王華慶表示，根據世界衛生組織最新發布的信息，從全球對新冠病毒變異的監測情況看，尚無證據證明病毒變異會使現有的新冠病毒疫苗失效。

他指出，世界衛生組織全球新冠病毒實驗室網絡包括一個專門的SARS-CoV-2病毒變異演化工作組，正在適時快速檢測病毒新的突變並評估其可能的影響，這也將為後續疫苗的研發及應用提供預警和科學分析依據。

18家企業陸續開展產能建設

此外，為了加快推動新冠疫苗產業化進程，工業和信息化部專門成立了新冠疫苗生產保障工作專班，每周調度重點企業產能建設進度。目前，國內有18家企業根據各自的新冠疫苗研發進展，陸續開展了產能建設。

國藥中生集團北京生物制品研究所有限責任公司新冠項目生產負責人張晉表示，該公司一條包裝線，每天可以包裝20萬劑次，員工放棄了休息日，在24小時工作，為了春節前能夠有更多的疫苗上市，2021年產能將擴大到10億劑次來滿足市場的供應。

責任編輯：鄧中建

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