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中共諜王之女熊蕾：SARS與新冠都同美國有關

國情動向 16:01 2021/01/04

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中共諜王之女熊蕾：SARS與新冠都同美國有關

新冠肺炎抗疫戰打到下半場、世界衛生組織專家將調查病毒源頭之際，新華社中國特稿社副社長熊蕾日前以個人名義撰寫的一篇文章，在內地輿論場瘋傳，她稱美國在上世紀90年代時，長期在安徽搜集民眾生物資料，因此質疑2003年SARS及去年來的新冠肺炎疫情，都與美國有關。

熊蕾親熊向暉在建國前，曾潛伏在國民黨長達12年而無人發現，為中國共產黨著名間諜之一，其至被外界形容為「中共諜王」。

熊蕾撰寫的文章題為《我始終對新冠病毒（SARS-CoV-2）的來源持有懷疑，不吐不快》。

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熊蕾在文章中說，哈佛大學公共衛生學院擔任副教授的徐希平，上世紀90年代曾在安徽進行基因樣本採集，相關研究由美國國家健康研究院出資。據了解，徐希平當年獲得9個資助的項目，全部涉及在安徽採集基因樣本。

熊蕾的論據：哈佛學者上世紀的安徽採樣研究

熊蕾稱，當時實際進行的項目是政府批准數量的3倍，其中兩項是與呼吸系統有關係，2002年，美方公布的調查是15個項目，是中國政府批准數量的5倍。

熊蕾接着聲稱，發現美方的調查工作出現許多令人質疑之處，直指「徐希平所主持的12個人類基因研究項目，在生命倫理、監督管理和確保參與者的安全等多方面，存在『廣泛而嚴重』的違規」 。熊蕾認為，除了涉及項目的參與者，涉及的機構亦有負責，應被追究。

熊蕾隨後提出2003年沙士爆發後，一名生物學家曾對她表示：

非典（沙士）不是一場生物戰，但是它完全達到了生物戰的效果……病毒的針對性太強了，感染者絕大多數是以中國人為主的亞裔。

熊蕾同時引述內地學者童增在沙士疫情後的著作《最後一道防線》，指沙士可能是針對中國人的基因武器。熊蕾把事件聯繫起來說，「如果美國可以在沒有證據的情況下炸中國的大使館，童增和我們為甚麼不可以對非典的來源提出懷疑？」

惟過去研究指出，研究人員從野味市場上的果子狸體內，檢測到了沙士病毒。

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針對新冠肺炎與沙士一樣都是主要針對呼吸系統，熊蕾稱，「想想哈佛拿走了我們多少哮喘病基因的樣本」，之後又反駁美國之前的指控，「中國拿過哪個國家的基因樣本？所以美國說新冠病毒是我們武漢的生物實驗室製造的，簡直就是笑話。」

熊蕾談到目前全球、特別是美國疫情大爆發時，稱「那可以說它失控了，有人搬起石頭砸了自己的腳。病毒沒有按照既定的劇本演……而中國有了非典（沙士）的教訓，將自己的優勢發揮到極致，成功抗擊了疫情。而那些玩兒火的人，本來想着隔岸觀火，根本沒有防備。結果引火燒身。」

熊蕾稱新冠疫情是美國引火燒身

熊蕾又談及醫治沙士和新冠肺炎的藥物，諸如特敏福（Tamiflu）和瑞德西韋（Remdesivir），藥廠都是有美國背景，「他們怎麼那麼有先見之明呢？這裏要是沒有貓膩（出術之意），那真是活見鬼了。」

【新冠肺炎】曾光：中國只是病毒發現地 並非發源地

【新冠肺炎】世衛稱獲北京保證 將派專家赴華調查病毒源頭

熊蕾現時除了是新華社中國特稿社副社長、高級編輯外，還是中國人權研究會常務理事，以及首都女新聞工作者協會副會長。

根據公開報道，熊蕾的父親熊向暉，曾在1949年新中國建立前，潛伏在國軍宗南部進行間諜工作長達12年，1949年後在外交界工作，後曾出任中共中央調查部副部長、中國國際信托投資公司黨組書記兼副董事長等職務。毛澤東曾稱讚熊向暉的地下情報工作是「一個人可頂幾個師」。

責任編輯：鄧國強

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