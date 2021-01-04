A股新年開門紅滬指收穿3500 五大券商怎看今年後市？

▲ A股新年開門紅滬指穿3500 五大券商怎看今年後市？

財新製造業PMI理想，2021年首交易日A股在軍工、釀酒、農業等板塊帶動下強勢拉升，滬指升穿3500點，創指升穿3000點。兩市成交量放大。截至收盤，滬指漲0.86%報3502.96點，深成指漲2.47%報14827.47點，創業板指漲3.77%報3078.11點。兩市合計成交1.164萬億元（人民幣，下同）。究竟五大券商如何看今年A股表現？

1）中信證券：1月仍有上行空間

由於開年的外部環境整體有利於A股，國內一季度基本面持續向好，加上局部的投機性抱團將瓦解，業績預告將驅動抱團品種分化，預料1月份A股市場仍有上行空間。配置方面可關注兩條主線，一方面是順周期主線中景氣向上，相對滯漲的品種另一方面，可繼續圍繞科技、國防、糧食、能源、資源這五大安全戰略。

2）中銀證券：1月開門紅行情可期

展望後市，A股基本面修復趨勢延續，流動性尚未面臨拐點，市場仍將處於業績因子主導的環境中。同時內需持續改善，年初市場流動性環境維持合理充裕，海外疫情反復或導致復蘇節奏受阻，加之市場盈利上行、增量資金入市趨勢仍在，A股市場1月開門紅行情可期。銀行、保險、券商、汽車等順周期板塊值得增配。此外，消費板塊可以逢低介入。

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3）平安證券：A股震蕩上行

開年的流動性穩健定調加大了對權益市場的估值支撐，加大權益公募基金的發展也有助於居民配置資金的流入；全球正式進入疫苗修復階段，國內外的經濟修復有望拉動周期企業、出口企業和服務企業的盈利；而歷時七年的中歐協定達成也打開了更多出口型企業及卡脖技術企業的發展可能性和空間。配置方面，建議投資者關注經濟轉型及政策加碼方向。

4）廣發證券：迎接第三波順周期行情

雖然2020年12月順周期行情階段性退潮，但順周期在2021年仍有第三波行情。順周期仍處景氣擴張前期，疫苗落地將顯著修復順周期，尤其是可選消費行業景氣。

5）浙商證券：春季躁動行情不會缺席

A股歷年一季度大多演繹春季躁動行情。配置方面，建議投資者後續聚焦五方面：一是中歐投資協議的簽訂；二是A股春季躁動的提前啟動；三是美聯儲釋放寬松信號以及美抗疫刺激方案通過；四是拜登上台後發展新能源，限制傳統能源；五是兩會政策預期。

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責任編輯：游昊雲

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