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開年首日在岸人民幣勁升1% 續創逾30個月新高

經濟脈搏 16:06 2021/01/04

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2021年首個交易日，人民幣匯率延續強勢。在岸人民幣兌美元（CNY）一度升破6.46關口，日內漲近700點或1%，離岸人民幣兌美元（CNH）升破6.45關口，與在岸價齊創30個月新高。

在岸人民幣兌美元收報6.4628，較上一交易日官方收盤價漲770點。截至發稿，離岸價報6.4425。

交易員稱，跨年之後市場結匯意願明顯釋放，匯價很快打破去年底橫盤底部區間，且春節日益臨近，結匯需求料繼續推高匯價。

5月底觸底回升以來，人民幣持續走強，已累計升值近10%。

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌認為，本輪人民幣升值是由中國經濟基本面推動的，預計2021年人民幣仍然會維持較強的走勢，至少本輪人民幣升值期會持續到今年上半年。到2021年底，人民幣兌換美元的匯率會升至6.25元左右。

中信證券預測，2021年三季度美元指數將跌破85，人民幣兌美元將升至6.2，美元進入中長期貶值階段，外資將趨勢性增配中國資產。

招商證券最新年度預測認為，隨著全球流動性從收縮期進入擴張期、全球風險偏好改善，投資者開始減少持有作為安全資產的美元，推動美元進入九年左右的弱勢周期，美元指數有望回落到70左右的水平。而人民幣對應進入升值週期，將升至6.0至6.5之間。

人民幣持續升值 出口企業：若升至6.5企業就沒利潤了

人民幣明年或創1993年以來高？花旗料兌美元升破6

責任編輯：蒯宇澄

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